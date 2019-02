Torino, 23 febbraio 2019 - La Juventus riparte dal Dall'Ara di Bologna, o quantomeno prova a farlo. Mettersi alle spalle la débâcle di Madrid non sarà semplice, ma necessario. Non solo per difendere il vantaggio sul Napoli, ma soprattutto per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida di ritorno con l'Atletico. Quella sarà la partita con la "p" maiuscola (Allegri dixit), ma prima c'è da pensare alle tre gare di campionato che la precedono. A cominciare dalla trasferta di domani in terra felsinea, contro una squadra, quella di Sinisa Mihajlovic, apparsa in grande crescita dopo l'approdo in panchina del serbo, che ha già giocato un brutto scherzo all'Inter.

"PJANIC MEZZO MORTO" - Ecco perché l'appuntamento non è assolutamente da sottovalutare. Allegri lo sa ed è pronto a schierare la miglior formazione possibile, tenendo conto delle squalifiche e degli infortuni. Il problema maggiore sarà a centrocampo, dove il tecnico bianconero ha gli uomini contati. "Ne ho due e mezzo, perché Pjanic è mezzo morto. Ora vediamo come sta, perché ieri era in mano a Cristo - ha raccontato in conferenza stampa Allegri - Vediamo, se ne ho due in qualche modo si farà. L'importante però è lo spirito, l'atteggiamento, bisogna fare una partita tosta perché è il primo step dei tre che ci porta al 12 marzo. L'unica cosa che so al momento è che domani gioca Perin e non Szczesny, che faccio riposare".

CAMBIO DI MODULO - Il portiere ex Genoa difenderà i pali dietro a una linea che dovrebbe essere composta da destra verso sinistra da Cáceres, Bonucci, Rugani e Alex Sandro. Chi scenderà in campo sicuramente è Joao Cancelo, che però rispetto al solito agirà in una posizione più avanzata. Il centrocampo infatti si annuncia a quattro, con la coppia di centrali Bentancur-Matuidi e Bernardeschi largo a sinistra. Panchina invece per Paulo Dybala, perché in avanti i favoriti sono Mandzukic e Ronaldo. Ronaldo del quale Allegri ha parlato oggi in questi termini: "Il suo ruolo nello spogliatoio è sempre quello di miglior giocatore al mondo che trasmette serenità. L'altra sera ha fatto una delle migliori partite come prestazione singola. Sono tranquillo, perché sta bene fisicamente".