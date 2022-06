Mercato Inter, Bellanova è più di una idea. Ecco l'offerta

Milano, 6 giugno 2022 - L'Inter ha individuato in Raoul Bellanova il rinforzo ideale per la fascia destra. E' lui l'uomo di corsa e gamba che può dare man forte a Denzel Dumfries sulla corsia, un tandem di grande prepotenza fisica e ottima qualità. Darmian potrebbe traslocare a sinistra come vice Gosens. In difesa si punta forte su Bremer che spinge per vestirsi di nerazzurro.

L'offerta al Cagliari

La retrocessione del Cagliari non chiude le porte della Serie A a Bellanova, fresco di riscatto dal Bordeuax e reduce da una buona stagione in Sardegna nonostante il deludente risultato finale. C'è l'Inter a corteggiarlo, per una cifra che balla tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Il ragazzo apprezza la destinazione, il Cagliari ha bisogno di rifondare e fare cassa per costruire da zero una formazione che possa tornare in A: tutto va nella direzione giusta per l'Inter. A Simone Inzaghi il giocatore piace per energia, spinta, sacrificio e buoni cross, di fatto può essere il secondo motorino a destra alle spalle di Dumfries. Sarebbe una coppia di esterni di grande forza fisica, grande gamba e ottima qualità in tutte e due le fasi di gioco. In campo aperto, poi, sarebbe difficile per chiunque fermarli. Per convincere il Cagliari, Marotta e Ausilio puntano anche sulle contropartite tecniche, in particolare una: Cesare Casadei. Il giovane nerazzurro si è messo in mostra nella formazione campione d'Italia primavera con ben 17 gol e Cagliari rappresenterebbe il primo tassello di una promettente carriera professionistica. Il possibile arrivo di Bellanova sposterebbe Matteo Darmian come alternativa a sinistra alle spalle di Robin Gosens date le richieste eccessive per Cambiaso del Genoa (circa 10 milioni di euro). Inter in pressing anche su un altro fronte, quello del difensore centrale. C'è gradimento totale di Gleison Bremer alla destinazione nerazzurra con una bozza di accordo sull'ingaggio da 3.5 milioni di euro a stagione. Serve ora trovare la quadra economica con il Torino.

