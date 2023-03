Bayern Monaco, rivoluzione ufficiale: via Nagelsmann, in panchina si siede Tuchel

Thomas Tuchel

Milano, 24 marzo 2023 - La clamorosa sorpresa è servita. Dopo le anticipazioni arrivate nella serata di ieri, adesso la notizia è ufficiale: il Bayern Monaco, con la stagione che sta entrerà nel vivo dopo la pausa per le Nazionali, cambia allenatore, esonerando Julian Nagelsmann e affidando la propria panchina a Thomas Tuchel. "L'FC Bayern ha rilasciato l'allenatore Julian Nagelsmann. Questa decisione è stata presa dal CEO Oliver Kahn e dal ds Hasan Salihamidzic in consultazione con il presidente del club Herbert Hainer - si legge nel comunicato diffuso - Nagelsmann sarà sostituito da Thomas Tuchel, messo sotto contratto fino al 30 giugno 2025. Lunedì supervisionerà il primo allenamento della squadra. Insieme a Nagelsmann lasciano il club anche gli assistenti Dino Toppmöller, Benjamin Glück e Xaver Zembrod".

I risultati di questa stagione

Apparentemente, un fulmine a ciel sereno. Una rivoluzione improvvisa quella voluta dal club tedesco, figlia più che dei risultati, dei malcontenti all'interno dello spogliatoio. I bavaresi infatti sono in corsa per la vittoria in Champions League, dove ai quarti incroceranno il Manchester City dell'ex Pep Guardiola, mentre in campionato sono reduci dal ko per 2-1 rimediato sul campo del Bayer Leverkusen. Ko questo che ha relegato il Bayern in seconda posizione in Bundesliga dietro al Borussia Dortmund. I gialloneri saranno proprio il prossimo avversario di Muller e compagni, con der Klassiker in programma sabato 1 aprile all'Allianz Arena. Per Tuchel ovviamente si tratterà di un debutto di fuoco, che anticiperà di tre giorni i quarti di finale di Coppa di Germania con il Friburgo, mentre l'andata con il Manchester City si disputerà l'11 aprile in Inghilterra.

La gestione Nagelsmann

Si chiude quindi l'era Nagelsmann, con il tecnico classe '87 che era stato fortemente voluto nell'estate del 2021 dal Bayern dopo le ottime stagioni al Lipsia per sostituire Hansi Flick. I bavaresi, pur di assicurarsi l'ex Hoffenheim, hanno sborsato qualcosa come 25 milioni di euro, ossia il valore della clausola rescissoria: mai si era pagato così tanto per liberare un allenatore. Alla sua prima annata in forza ai biancorossi, Nagelsmann ha vinto la Bundesliga e la Supercoppa di Germania, trofeo questo che si è aggiudicato pure nella stagione corrente. Più altalenante il rendimento della squadra nel campionato attuale, contraddistinto da 15 vittorie, sette pareggi e tre sconfitte.

Occhio al precedente di Tuchel

Al posto di Nagelsmann, ecco Tuchel, che a settembre - dopo un brutto inizio di annata - era stato esonerato dal Chelsea. Occhio al precedente: a fine gennaio 2021, il tecnico tedesco era subentrato a Frank Lampard sulla panchina dei londinesi, condotti pochi mesi dopo fino al trionfo nella finale di Champions League tutta inglese contro il Manchester City. A Monaco di Baviera ovviamente stanno già sognando in grande. Intanto, per Tuchel al debutto ci sarà l'attesa sfida che vale un pezzo di Bundesliga contro la sua ex squadra, il Borussia Dortmund, che ha allenato dal 2015 al 2017, prima di trasferirsi al Paris Saint Germain. In giallonero, si è aggiudicato una Coppa di Germania.

Le parole di Kahn

A commentare l'avvicendamento fra Nagelsmann e Tuchel ci ha pensato Oliver Kahn, CEO del Bayern Monaco. "Quando abbiamo ingaggiato Julian Nagelsmann, eravamo convinti che avremmo lavorato con lui a lungo termine e questo è stato l'obiettivo di tutti fino alla fine. Julian condivide la nostra aspirazione a giocare un calcio attraente e di successo. Ma ora siamo giunti alla conclusione che la qualità della nostra squadra - nonostante il titolo di Bundesliga conquistato lo scorso anno - non è stata mostrata spesso - le parole dell'ex portiere - Dopo la Coppa del Mondo abbiamo vinto poco e giocato male. Le oscillazioni nelle prestazioni hanno messo in dubbio i nostri obiettivi per questa stagione, ma anche i nostri obiettivi per il futuro. Ecco perché abbiamo agito ora. Personalmente e a nome dell'FC Bayern, vorrei ringraziare Julian e il suo team di allenatori e augurare a tutti buona fortuna per il futuro".

"La decisione più difficile"

Non si è fatto attendere nemmeno il commento del direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic. "È stata la decisione più difficile del mio periodo qui. Ho avuto un rapporto aperto, fiducioso e amichevole con Julian sin dal primo giorno. Mi dispiace per la nostra separazione. Ma dopo un'analisi approfondita dell'evoluzione sportiva della nostra squadra, soprattutto da gennaio e con l'esperienza della seconda parte della stagione precedente, abbiamo ora deciso insieme di fare questa scelta. Sono molto grato a Julian per quello che ha fatto per l'FC Bayern e gli auguro tutto il meglio".

La classifica di Bundesliga

A nove giornate dalla conclusione del campionato tedesco, è lotta apertissima per il titolo fra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, che vedono all'orizzonte lo scontro diretto. Ma occhio al possibile inserimento dell'Union Berlino, che dista appena cinque lunghezze dalla vetta della graduatoria e che potrebbe approfittare del prossimo turno per ridurre le distanze da una delle due contendenti o da entrambe. Dopo il Borussia, la compagine allenata da Thomas Tuchel affronterà in trasferta il Friburgo, quarta forza del torneo. L'altro grande ostacolo è rappresentato dal Lipsia, che sfiderà i bavaresi in occasione del penultimo turno di Bundesliga. L'impegno in Champions League con il Manchester City rischia di distrarre il Bayern: l'andata va in scena l'11 aprile, mentre il ritorno il 19. Dovessero eliminare i Citizens, i campioni in carica di Germania affronterebbero la vincente del quarto fra Chelsea e Real Madrid, con Tuchel che potrebbe quindi affrontare il suo più recente passato.

LA CLASSIFICA DELLA BUNDESLIGA

1 Borussia Dortmund 53

2 FC Bayern Monaco 52

3 1.FC Union Berlino 48

4 SC Friburgo Friburgo 46

5 RasenBallsport Lipsia 45

6 Eintracht Francoforte 40

7 VfL Wolfsburg 38

8 Bayer 04 Leverkusen 37

9 1.FSV Magonza 05 37

10 Borussia Mönchengladbach 31

11 SV Werder Brema 31

12 FC Augusta 28

13 1.FC Colonia 27

14 VfL Bochum 25

15 TSG 1899 Hoffenheim 22

16 Hertha BSC 21

17 FC Schalke 0421

18 VfB Stoccarda 20

Leggi anche: Qualificazioni Euro 2024, i risultati e il calendario della prima giornata