Stoccolma, 10 agosto 2019 - Joao Felix illumina con il suo talento la Friends Arena di Stoccolma e la Juventus si arrende per 2-1 nell'ultima uscita dell'International Champions Cup. L'Atletico Madrid si impone per 2-1, grazie soprattutto all'impatto del giovanissimo portoghese, che mette lo zampino in tutti e due i gol spagnoli. Alla Vecchia Signora non bastano una buona prestazione, specie nella prima frazione, e la rete del momentaneo pari di Khedira. Nonostante la sconfitta, annotazioni interessanti per Maurizio Sarri, che ha ancora due settimane per preparare la sua squadra all'inizio del nuovo campionato.

LA CRONACA - Sarri sceglie Chiellini, al debutto in questa International Champions Cup, accanto a de Ligt. Khedira vince il ballottaggio con Emre Can, mentre in avanti spazio al tridente Douglas Costa-Higuain-Ronaldo. Ottimo l'inizio dei bianconeri, spesso e volentieri nella metà campo avversaria. In evidenza soprattutto Douglas Costa, vera spina nel fianco per la difesa spagnola. Non è un caso che la manovra della Vecchia Signora si sviluppi costantemente dalla parte del brasiliano. All'11' è Chiellini ad andare vicino al vantaggio con una volée di sinistro smanacciata da Oblak. La Juve fa incetta di corner, ma di occasioni vere e proprie non ne arrivano, e così tocca all'Atletico rendersi pericoloso.

Al 21' è miracoloso il salvataggio sulla riga da parte di Alex Sandro sul tentativo a botta sicura di Koke. Poco male per i Colchoneros, che due minuti più tardi passano: perfetto il cross dalla destra per Joao Felix, che di prima giro in porta, trovando la deviazione di Lemar per l'1-0. La reazione della squadra di Sarri è rabbiosa e al 28' è Khedira a firmare l'1-1 con un destro chirurgico dal limite. Neanche il tempo di godersi il pareggio che i madrileni tornano avanti con Joao Felix, bravissimo a non lasciare scampo a Szczesny sul lancio di Lemar. La Vecchia Signora non resta a guardare, ma le conclusioni di Ronaldo, Higuain e Rabiot non sono precise e il primo tempo si chiude così sul 2-1.

Al rientro in campo la Juve va immediatamente a un passo dal nuovo pareggio, ma il tiro-cross di Douglas Costa termina la sua corsa sul palo dopo la deviazione di Gimenez. Il brasiliano è protagonista poco dopo di un ottimo assist per Higuain, il cui destro sfiora solamente il bersaglio grosso. Davvero sfortunati i campioni d'Italia al 57', quando il sinistro al fulmicotone di Rabiot si stampa sul palo. La girandola di cambi (dentro anche Dybala e Danilo) toglie un po' di brio ai bianconeri, che rischiano di subire il 3-1 sul tentativo dalla lunga distanza di Riquelme. Dall'altra parte è Dybala il più attivo, ma Oblak non si fa sorprendere.

La retroguardia di Sarri concede un'altra ghiotta chance che Correa tuttavia non sfrutta. Nel finale la Juve si fa vedere con Cuadrado e Dybala, ma la difesa biancorossa si salva in qualche modo. L'assalto della Vecchia Signora non frutta il pareggio sperato e così è la truppa di Simeone a festeggiare dopo quattro minuti di recupero.