Valencia, 5 maggio 2020 – Per tanti è stata una bomba biologica. Atalanta-Valencia di Champions League a San Siro avrebbe contribuito a scatenare l’epidemia da coronavirus sia in Lombardia che in Spagna. E’ una teoria che in tanti sostengono, soprattutto da sponda valenciana dove ad attaccare ancora una volta le autorità è stato il giocatore danese Daniel Waas. In una intervista a TV 3, Waas ha nuovamente criticato la decisione di svolgere ugualmente la partita.

40 MILA A SAN SIRO – E’ stata la partita di andata quella indiziata e incriminata, 40mila persone sugli spalti, tutti vicini, tanti forse inconsapevolmente untori. A quel tempo il coronavirus cominciava a destare preoccupazione, ma il 19 febbraio in Italia era ancora tutto aperto, partite e stadi compresi. Waas non le manda a dire: “Trovo terribile che abbiano permesso di giocare quella partita – ha tuonato il calciatore – Molti dei nostri calciatori si sono ammalati e tanti spagnoli hanno poi portato il virus in Spagna. Ora trovo che la Danimarca, dove c’è mia moglie con i figli, sia più sicura della Spagna. Vorrei essere là ma non posso. In Spagna abbiamo visto ospedali sovraffollati e tanti morti e nelle ultime sei settimane non ci è stato permesso di uscire. In Danimarca invece si può uscire per fare una passeggiata”.