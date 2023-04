Atalanta-Roma: probabili formazioni e dove vedere la partita

Bergamo 23 aprile 2023 - Andrà in scena domani, lunedì 24 aprile 2023, al Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta-Roma, match valido per la 31esima giornata di Serie A. Il calcio d'inizio dell'incontro è previsto alle 20.45. Da una parte ci sarà l'Atalanta che ha bisogno di vincere per non perdere il traino delle squadre davanti a lei in classifica e continuare a rincorrere il sogno Champions League, dopo un anno senza competizioni europee. Dall'altra c'è la Roma, reduce da una rimonta trionfale in Europa League contro il Feyenoord e a caccia del quarto successo consecutivo, per tornare a -2 dalla Lazio e tenere a distanza le milanesi, conservando così il quarto posto e contemporaneamente quasi escludere i bergamaschi dalla corsa Champions. All'andata si imposero i bergamaschi per 0-1 con gol di Scalvini nella seconda metà del primo tempo.

A dirigere l'incontro sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. A fianco dell'arbitro toscano ci saranno gli assistenti Bindoni e Galetto, con Volpi Quarto Uomo. In Sala Var il direttore di gara sarà coadiuvato dal duo Abisso e Aureliano. Il direttore di gara ha diretto ben 25 incontri della Roma in Serie A, squadra che ha arbitrato di più nel massimo campionato, nel massimo campionato con 13 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Sono stati 50 i cartellini gialli estratti dal fischietto pistoiese verso i giocatori romanisti, con anche due espulsioni. Sono 20 invece le direzioni di Irrati con l'Atalanta con appena 5 successi orobici, 6 pareggi e 9 sconfitte. Sarà la terza volta che l'arbitro dirigerà Atalanta-Roma a Bergamo. Nei due precedenti spicca l'1-4 della scorsa stagione grazie a una doppietta di Abraham e alle reti di Zaniolo e Smalling. L'altro match finì 3-3 nell'aprile 2016, con gol conclusivo del match realizzato da Francesco Totti.

Probabili formazioni

Dilemma in porta per Gasperini che deve scegliere tra Musso e Sportiello, con quest'ultimo favorito sul collega argentino. Confermata invece la difesa a tre composta da Toloi, Scalvini e Djimsiti. Linea a quattro in mediana con Maehle e Zappacosta sulle fasce, mentre De Roon e Ederson si occuperanno della mediana bergamasca. Koopmeiners sarà il trequartista, mentre in attacco, visto l'infortunio occorso a Lookman, ballottaggio tutto colombiano tra Zapata e Muriel per decidere chi agirà al fianco di Hojlund, con Duvan al momento favorito.

Mourinho ha perso per infortunio Smalling, uno dei suoi "fedelissimi", e Wijnaldum. Al posto dell'inglese ci sarà Llorente, che insieme a Ibanez e Mancini comporrà la linea a tre davanti a Rui Patricio. A centrocampo Matic e Cristante comporranno la linea a due in mediana, mentre Spinazzola e Zalewski agiranno sulle fasce. Dybala non è ancora al 100%, per questo dovrebbe esserci El Shaarawy accanto a Pellegrini come trequartisti, mentre Abraham e Belotti si giocheranno il posto di centravanti titolare, con il britannico favorito sul gallo azzurro.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Hojlund, Zapata. All. Gian Piero Gasperini.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Abraham. All. José Mourinho.

Dove vedere la partita

La partita del Gewiss Stadium tra Atalanta e Roma inizierà alle 20.45. La partita, valevole per la trentunesima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma di Dazn scaricando l'applicazione sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, Serie S e Serie X). Il match si può vedere sempre sull'app di Dazn tramite TIMVISION BOX, o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast collegato alla propria TV. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Precedenti e statistiche

Il posticipo del lunedì sera di Serie A sarà il match numero 122 tra le due squadre. Il bilancio degli incontri precedenti pende a favore dei giallorossi che vantano quasi il doppio dei successi rispetto ai bergamaschi. Per 54 volte la Roma ha vinto, contro i 29 successi degli orobici, mentre sono 38 i pareggi che completano lo score. In Lombardia sono 19 i successi della formazione ospite, con 20 pareggi e 21 vittorie della squadra di casa.

La Roma ha vinto solo tre delle ultime 16 gare di Serie A contro l’Atalanta, con 6 pareggi 7 sconfitte. Due però di questi tre successi sono arrivati nello scorso campionato, ma nel match d'andata ad imporsi sono stati gli orobici per 1-0. L'Atalanta non colleziona due clean sheets di fila contro i giallorossi nel massimo torneo dal 1965. Roma che invece ma non ottiene due successi di fila in casa dei bergamaschi nel massimo campionato addirittura dal 2001; i giallorossi sono andati a segno in tutte le ultime 12 partite in casa dell’Atalanta in Serie A.

I giallorossi sono reduci da tre vittorie di fila senza subire alcun gol: la Roma non arriva a quattro successi di fila in Serie A dalla fine del torneo 2019/20 e non vincono quattro gare di fila nella competizione abbinando il clean sheet da ottobre 2013, quando sotto la guida di Rudi Garcia i lupacchiotti arrivarono ad una serie di sette partite consecutive. La Roma ha inoltre collezionato nove clean sheet nel 2023 in Serie A: nei maggiori cinque tornei europei da inizio anno ha fatto meglio solo il Barcellona con 11 reti inviolate. A quota nove insieme ai giallorossi ci sono anche Napoli, Lazio e Reims. La squadra di Mourinho è l’unica squadra dei maggiori cinque campionati europei 2022/23 che finora ha subito più tiri da fuori area (166) che da dentro l’area (152), in generale solo il Manchester City (150) ha subito meno tiri da dentro l’area dei giallorossi.

Il match di Bergamo sarà la sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol da fuori area in questa Serie A: otto a testa. L’Atalanta ha raccolto appena 14 punti in queste prime 11 gare del girone di ritorno, solo uno in più di quelli raccolti nelle prime 11 partite del girone di ritorno 2021/22; in tutte le altre stagioni dell’era Gasperini la Dea aveva sempre fatto meglio nella seconda parte della stagione. L’Atalanta è la formazione contro cui Tammy Abraham della Roma vanta la miglior media gol in Serie A: uno ogni 84 minuti giocati di media, frutto di tre reti segnate in tre presenze contro i bergamaschi, due delle quali a Bergamo nel dicembre 2021.