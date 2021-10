Bergamo, 3 ottobre 2021 – Saranno Atalanta e Milan a chiudere il settimo turno di Serie A – l’ultimo prima della pausa delle nazionali – con il posticipo delle 20.45 (diretta su DAZN). Gasperini dovrebbe optare ancora una volta per il 3-4-1-2 con Musso tra i pali e Toloi, Demiral e Palomino in difesa. Sugli esterni di centrocampo agiranno Zappacosta e Maehle, che prenderà il posto di Robin Gosens, infortunatosi nella sfida di Champions vinta con lo Young Boys, mentre in mezzo ci sarà l’accoppiata De Roon-Freuler. Infine, sulla trequarti ci saranno l’ex rossonero Pessina e Malinovskiy a supporto dell’ariete Duvan Zapata.



Nel Milan Tonali favorito su Kessié

Il Milan di Stefano Pioli – desideroso di archiviare il ko di Champions contro l’Atletico ma ancora costretto a fare i conti con le assenze pesanti di Ibrahimovic, Bakayoko e Krunic – risponderà con il collaudatissimo 4-2-3-1. In porta Maignan che avrà davanti a sé una linea a quattro composta da Calabria, il rientrante Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. In mediana assieme a Bennacer ci sarà Tonali che farà rifiatare Kessié, apparso un po’ in difficoltà in questa prima parte di stagione mentre sulla trequarti agirà il tridente composto da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao che supporterà Ante Rebic. Panchina, almeno all’inizio, quindi, per Olivier Giroud.



Orari e TV: calcio d’inizio alle 20.45 e diretta su Dazn



Probabili formazioni:



Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Zapata



Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao