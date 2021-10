Roma, 29 ottobre 2021 - Dopo un inizio complicato Atalanta e Lazio sono tornate in zona Europa e adesso non vogliono più mollare la propria posizione. Entrambe hanno vinto nel turno infrasettimanale, l'Atalanta con la Sampdoria e la Lazio con la Fiorentina, andandosi a piazzare rispettivamente al quinto e sesto posto della classifica di Serie A. Domani dunque sarà una sfida con vista Europa, fondamentale per il cammino di entrambe.

Le probabili formazioni

L'Atalanta deve fare i conti con l'emergenza in difesa: nell'ultimo turno si è infortunato Palomino e al suo posto è entrato il giovane Scalvini, ma nel match contro la Lazio dovrebbe scalare De Roon nella linea dei centrali, con Demiral e Lovato. Sulle fasce confermato Zappacosta assieme a Maehle, mentre Koopmeiners, proprio per via del cambio ruolo di De Roon, dovrebbe prendere il posto del suo connazionale a centrocampo. Davanti il ritrovato Ilicic assisterà Zapata.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Ilicic, Malinovskyi; Zapata.

Nella Lazio pochi cambi rispetto alla formazione che ha battuto la Fiorentina: le novità dovrebbero riguardare solamente il centrocampo, con Leiva che potrebbe riprendere il posto di Cataldi e Luis Alberto che rischia di tornare in panchina, sostituito da Basic. Per il resto gli altri nove saranno quelli dell'ultimo turno dell'Olimpico.



LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Orari tv

La partita aprirà l'undicesimo turno di campionato sabato alle ore 15.00 e sarà in esclusiva Dazn. Sarà dunque visibile su tutte le piattaforme che supportano lo streaming dell'app.

