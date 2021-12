Roma, 15 dicembre 2021 - Davide Massa da Imperia dirigerà il big match della 18^ giornata di Serie A tra Milan e Napoli. Sono state comunicate questo pomeriggio tutte le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato che si svolgerà questo fine settimana. Massa avrà sulle spalle il compito di arbitrare la partita tra la seconda e la quarta in classifica nel posticipo domenicale, mentre Massimiliano Irrati fischierà nell'altro match di cartello tra Atalanta e Roma che si giocherà sabato pomeriggio. L'Inter sfiderà la Salernitana sotto l'occhio attento di Mariani e dei suoi assistenti, mentre per Bologna-Juventus ci sarà Orsato.

Serie A, 18^ giornata: le designazioni arbitrali



LAZIO-GENOA: Pairetto, assistenti Rossi-Margani. VAR Maggioni



SALERNITANA-INTER: Mariani, assistenti Colarossi-Cecconi. VAR Giacomelli



ATALANTA-ROMA: Irrati, assistenti Alassio-Zingarelli. VAR Nasca



BOLOGNA-JUVENTUS: Orsato, assistenti Valeriani-Bresmes. VAR Banti



CAGLIARI-UDINESE: Maresca, assistenti Imperiale-Lombardi. VAR Mazzoleni



FIORENTINA-SASSUOLO: Serra, assistenti Prenna-Trinchieri. VAR Di Bello



SPEZIA-EMPOLI: Volpi, assistenti Mondin-Muto. VAR Doveri



SAMPDORIA-VENEZIA: Abisso, assistenti Ranghetti-Miele. VAR Valeri



TORINO-VERONA: Fabbri, assistenti Rossi-Dei Giudici. VAR Ghersini



MILAN-NAPOLI: Massa, assistenti Meli-Bindoni. VAR Di Paolo



