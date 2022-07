Amichevoli Serie A oggi: in tv Inter e Roma. Dove vederle, orari

Milano, 30 luglio 2022 - Sabato all'insegna delle amichevoli estive dal sapore internazionale per le squadre della nostra Serie A, che stanno oliando i meccanismi in vista dell'inizio del campionato, fissato fra due settimane esatte. Su tutte spiccano Roma-Tottenham e Inter-Lione, in programma per questa sera. Ma il ricco menù propone tante altre sfide a cominciare dal tardo pomeriggio. Insomma, fra un tuffo in mare e un aperitivo, gli appassionati potranno gustarsi delle gare estremamente interessanti, in trepidante attesa del via ufficiale della stagione.

Il programma di oggi

Si parte alle 17:30 con Monza-Novara, in onda su Sportitalia, al canale numero 60 del digitale terrestre. Alle 18 ci sono tre gare: Besiktas-Sampdoria, Verona-Cremonese e Lazio-Qatar, che saranno trasmesse - nel caso delle partite dei blucerchiati e dei biancocelesti - da Dazn, mentre il match tutto italiano da Cremona1 e dal sito e la pagina Facebook del Verona. Alle 19 il Torino sfida il Nizza: sarà possibile seguire l'incontro in diretta tv solo ed esclusivamente su Torino Channel. Mezz'ora più tardi ecco il triangolare, valido per il primo Trofeo Angelo Iervolino, fra Salernitana, Reggina e Adana Demirspor (allenato da Vincenzo Montella e dove milita Mario Balotelli). Non è prevista copertura televisiva per l'evento, ma può darsi che venga trasmesso sui canali social del club. Alle 20:15 spazio a Roma-Tottenham e alle 20:30 a Inter-Lione, con entrambe le gare che saranno mandate in onda da Dazn. Infine, sempre alle 20:30, sarà la volta di Anders-Spezia, che gli appassionati potranno seguire tramite la pagina Facebook o il canale YouTube dello Spezia.

