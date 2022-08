Amichevoli oggi in tv: Milan, Inter e Napoli in campo. Orari tv 6 agosto e dove vederle

Roma, 6 agosto 2022 - Una settimana al via della Serie A , fissato per sabato 13 agosto. Le big del campionato, non impegnate nel primo turno di Coppa Italia , scendono in campo oggi per le ultime amichevoli . Test significativi per Milan , Inter , Napoli , Lazio , Fiorentina e Atalanta . Vediamo le indicazioni sugli orari delle partite e su dove vederle in tv e in streaming.

Vicenza-Milan (ore 19, diretta tv su Sportitalia)

I campioni d'Italia del Milan fanno esordire contro il Vicenza il gioiello del mercato: Charles De Ketelaere . Occhi puntati sul belga a una settimana dall'esordio in campionato contro l'Udinese. Mercato ancora aperto per i rossoneri, ancora alla ricerca di un difensore centrale che possa far rifiatare i titolari Tomori e Kalulu, ma anche di un centrocampista di quantità, con caratteristiche simili a quelle di Renato Sanches, obiettivo sfumato. Vicenza-Milan si gioca alle 19 e sarà visibile in chiaro su Sportitalia , canale 60 del digitale terrestre, e in streaming su www.sportitalia.com.

Napoli-Espanyol (ore 19, diretta tv su Sky Sport)

Il Napoli chiude il ritiro di Castel di Sangro affrontando l'Espanyol. Cantiere aperto per Spalletti, ancora alla ricerca degli equilibri giusti dopo gli addii illustri di Insigne, Koulibaly e Mertens, e di rinforzi dal mercato, dove l'obiettivo numero 1 è Raspadori del Sassuolo. I partenopei giocheranno la prima di campionato a Verona domenica 15 agosto. Napoli-Espanyol si gioca alle 19 e sarà visibile in diretta tv su Sky e in streaming sulla pagina Facebook del Napoli in pay per view (costo 2,99 euro).

Inter-Villareal (ore 20.30, diretta tv su Inter Tv)

Simone Inzaghi a Pescara affina l'Inter da campionato contro il Villareal. Test dal respiro europeo per i nerazzurri, ancora coinvolti in molte voci di mercato, sia in entrata che in uscita. L'esordio nella nuova stagione di A dell'Inter è in programma sabato 13 agosto alle 20.45 sul campo del Lecce. Inter-Villareal si gioca alle 20.30 e sarà visibile in diretta esclusiva su Inter Tv , il canale tematico nerazzurro che si può vedere sulle piattaforme Sky e Dazn.

Valladolid-Lazio (ore 20, diretta tv su Dazn)

Sarri presenta la versione della Lazio da campionato contro il Valladolid. In terra spagnola non ci sarà Luis Alberto, pronto a fare le valigie direzione Siviglia. Curiosità: il proprietario del Valladolid, neopromosso ne La Liga, è Ronaldo, l'ex stella dell'Inter. Valladolid-Lazio si gioca alle 20 e sarà visibile in diretta su Dazn e su Lazio Style Channel (canale 233 di Sky).

Betis Siviglia-Fiorentina (ore 21, diretta streaming su Olybet.tv)

Anche la Fiorentina di Italiano gioca in Spagna, contro il Betis Siviglia. Amichevole probante per i viola, impegnati domenica 14 agosto nell'esordio in campionato contro la Cremonese al Franchi. Curiositò per capire le scelte di Italiano in attacco: Jovic o Cabral? Betis Siviglia-Fiorentina si gioca alle 21 e sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Olybet Tv .

Valencia-Atalanta (ore 21, diretta tv Dazn)

Atlanta immpegnata a Valencia. Gasperini contro Gattuso: derby italiano in panchina nell'ultimo test dei nerazzurri, attesi sabato 13 agosto dalla prima di campionato a Genova contro la Sampdoria (ore 18.30). Valencia-Atalanta si gioca alle 21 e sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn .