Milano, 30 maggio 2019 – Archiviate le partenze di Leonardo e Gennaro Gattuso, la questione più urgente sul tavolo di Ivan Gazidis e dei suoi collaboratori è la scelta dell'allenatore che guiderà il nuovo corso del Milan, improntato sui giovani da lanciare: la rosa dei candidati alla panchina milanista sembra oramai ristretta a due soli nomi, ovvero Simone Inzaghi e Marco Giampaolo. Arrivare all’attuale tecnico della Lazio – a cui aveva pensato persino la Juventus per sostituire Allegri – non sembra però cosa facile: il più giovane dei fratelli Inzaghi è infatti legato ai biancocelesti, con i quali ha appena vinto la Coppa Italia, da un altro anno di contratto e Lotito sembra tutt’altro che intenzionato a lasciarso partire (si parla addirittura di un possibile rinnovo).

In ogni caso la faccenda si potrebbe risolvere solo nella seconda metà di giugno e questo dilaterebbe non di poco i tempi della programmazione rossonera. Per questo stanno salendo rapidamente le quotazioni di Marco Giampaolo, dato in uscita dalla Sampdoria che potrebbe anche cambiare proprietà. Più defilata la candidatura di Roberto De Zerbi, stimato a quanto si dice da Elliott, mentre è esclusa almeno per ora la pista estera: Jardim, più volte accostato al Milan in queste settimane, e l’ex Valencia Espirito Santo, nome uscito in queste ore, non sembrano infatti essere sui taccuini della dirigenza rossonera.



In questi giorni poi verrà definita anche la questione legata alla posizione di Paolo Maldini. All’ex centrale difensivo del Milan è stato proposto di diventare Direttore dell’Area Tecnica rossonera. Offerta giudicata allettante dallo stesso Maldini che ha però chiesto qualche giorno per riflettere. Le riserve dovrebbero essere sciolte in queste ore anche se fa riflettere la frase detta ieri in un’intervista dallo stesso Maldini che “stare in un ufficio non è mai stata la sua principale aspirazione”. Idea che potrebbe essere cambiata davanti al pressing di Gazidis che nutre grande stima nei confronti dell’attuale Direttore dello Sviluppo dell’Area Sport del Milan.