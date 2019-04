Amsterdam, 10 aprile 2019 - Tutto pronto all'Amsterdam Arena per Ajax-Juventus, andata dei quarti di Champions League 2019, in programma questa sera alle 21 (diretta tv anche in chiaro su Rai 1). Dopo aver di fatto archiviato la pratica scudetto, la formazione bianconera va all'assalto del vero obiettivo stagionale. La Signora proverà a fare punteggio in Olanda, ma ancora più importante - in vista del ritorno (martedì 16 aprile) - sarà fare gol. Davanti c'è infatti una squadra ostica, che ha dimostrato di sapere segnare fuori casa (agli ottavi ha eliminato i campioni del Real Madrid con una clamorosa remuntada al Bernabeu). Allegri recupera Ronaldo dopo l'infortunio e lo piazza subito titolare: ma deve fare a meno di Chiellini, bloccato da una contrattura al polpaccio, e di Emre Can, out per una distorsione alla caviglia.

Ecco dove vedere il match in tv, le probabili formazioni (in attesa delle ufficiali), e i link per seguire il tempo reale con azioni e gol in diretta.

Champions League 2019, risultati live e calendario

IN TV - Buone notizie per i tifosi: Ajax-Juve è trasmesso anche in chiaro, su Rai 1 (fischio d'inizio alle 21), oltre che su Sky Sport 1. Live streaming disponibile gratuitamente su RaiPlay e per gli abbonati su SkyGo.

FORMAZIONI - Ecco le probabili formazioni (aggiorneremo questo testo con le ufficiali non appena saranno comunicate dalle squadre).

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, Blind, De Ligt, Tagliafico; Van de Beek, Schoene, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres. Allenatore: Ten Hag

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Del Cerro (Spagna)

MANCHESTER UTD - BARCELLONA (diretta testuale dalle 21) - Il menù dei quarti di Champions prevede per stasera anche Manchester United-Barcellona, forse l'incrocio più appassionante del tabellone, in uno dei palcoscenici più suggestivi del mondo del calcio. All'Old Trafford va in scena una sfida che - curiosamente, visto il blasone delle due squadre - si è visto solo poche volte in passato: gli inglesi vorranno cercare di replicare la sorpresa fatta al Psg negli ottavi, sgambettando i più quotati catalani. Appuntamento alle 21 con la diretta tv di SkyFootball.

LIVERPOOL-PORTO E TOTTENHAM-MANCHESTER CITY - Si conoscono già i verdetti degli altri due match, che si sono giocati ieri. Il Liverpool ha un piede in semifinale di Champions: ad Anfield i Reds hanno battuto 2-0 il Porto con reti di Keita al 5’ e Firmino al 26’ mettendo in cassaforte il passaggio del turno, anche se Salah ha sprecato l’occasione per arrotondare ulteriormente il risultato. Var protagonista nell’altra sfida che ha aperto i quarti di finale ieri sera, tra Tottenham e Manchester City. Guardiola ha avuto la grande occasione al 13’: sospetto mani di Rose in area, Kuipers assegna il rigore dopo aver rivisto l’azione al Var ma Aguero si fa parare da Lloris la conclusione non ineccepibile. Al 32’ della ripresa l’episodio che ha deciso la gara: Son scatta sul filo del fuorigioco, controlla la palla al limite della linea di fondo campo, rientra e segna. I giocatori del City chiedono l’annullamento sostenendo che il pallone avesse superato la linea di fondo, ma la rete è valida. Serata non facile per Pochettino che è costretto a rinunciare alla sua stella Kane, toccato durissimo alla caviglia sinistra.