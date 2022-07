Buffon: "Non so se il mio futuro sarà nel calcio"

Così abituati a vederlo in campo – l’esordio in A avvenne nel leggendario Parma-Milan di 26 anni fa – rischiamo di rimanere... spiazzati dalle ultime dichiarazioni di Buffon, ora in serie cadetta con i Ducali.

"Sto pensando da tanti anni a quando smetterò – dice Gigi, 44 anni, in ritiro a Pejo con i compagni –. Le idee mi si sono confuse, sono dieci anni che ci penso ma poi proseguo sempre. Credo di aver fatto esperienze importanti che mi permettano di conoscere il mondo del calcio però non sono sicuro al 100% che rimarrò in questo mondo. Sono curioso e mi piace conoscere anche altri mondi".

Va detto che giovedì il portierone era sembrato molto meno incline all’idea di appendere i guantoni al chiodo. "A Parma sono solo al secondo anno e non ne ho 100, potrei ritirarmi a cinquantancinque", aveva detto.

E sulla sua carriera ora aggiunge: "Mi sono trovato bene ovunque sono stato, ho sempre cercato di creare rapporti. Ho avuto la fortuna di stare in luoghi in cui ho costruito rapporti veri. La bellezza della vita è abbattere le barriere e sentire il prossimo più vicino. Il calciatore più forte con cui ho giocato? Posso dire i cinque italiani più forti: Baggio, Totti, Del Piero, Pirlo e Cassano, che seppur discontinuo valeva come questi. Tra gli stranieri scelgo Thuram, Neymar, Mbappé, CR7, Ibra, e dico solo attaccanti perché sono quelli che alla fine rapiscono l’occhio e fanno sognare". Gigi ha un suo ricordo particolare del Mundial del 1982, quando aveva quattro anni. "Paolo Rossi ci fece vincere a suon di gol e in quelle serate d’estate ricordo che ero disattento ma quando giocavo sentivo i parenti sussultare per le azioni. Sentire loro così entusiasti e presi mi ha fatto iniziare a seguire il calcio".