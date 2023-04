Brutta pagina da chiudere

Giuseppe Tassi

Nel saloon a cielo aperto dello Juventus Stadium sono volati cazzotti e improperi, cori razzisti e provocazioni. La semifinale di Coppa Italia si è trasformata in un deleterio spot alla rovescia, che ha mostrato la faccia peggiore del calcio italiano.

Ecco perché il giudice sportivo ha colpito duro, cercando di punire i colpevoli con chirurgica precisione. La chiusura per un turno della curva Sud bianconera (da scontare in campionato contro il Napoli) scocca una freccia avvelenata contro i teppisti che hanno bersagliato Lukaku con ‘buu’ razzisti e improperi assortiti. Espropriare il territorio degli ultras può essere una buona mossa per spingere i tifosi veri a denunciare e a individuare i razzisti. Cosa che sta già avvenendo in queste ore.

Scontati gli stop per una giornata (di Coppa Italia) a Lukaku e Handanovic per i loro eccessi nel finale di gara, colpisce il pugno pesante contro Cuadrado. Ma i tre turni di squalifica mi sembrano una pena equa per il suo piglio provocatorio, per il pugno tirato ad Handanovic e per un atteggiamento irridente e antisportivo verso gli avversari.

Comunque sia, una pagina da chiudere in fretta , evitando code e veleni annunciati da un possibile ricorso juventino: una mossa che accenderebbe nuovi vulcani.