Brivido Rossi a Monza: che botto alla Parabolica

di Riccardo Galli

No, Valentino non sorride. E oggi, sia nelle qualifiche che decideranno la griglia di partenza (ore 9), sia in gara (ore 15), la domenica di Rossi a Monza non sarà una passeggiata.

Tutta colpa di quell’errore commesso ieri nelle pre-qualifiche all’ingresso della Parabolica. Errore che ha visto sbattere e uscire danneggiata la BMW di Vale. Un bel bottto, insomma, che ha rovinato la prima giornata di lavoro del numero 46 sul circuito di Monza.

Il risultato? Finale di giornata (quella di ieri appunto) con solo una manciata di giri all’attivo e posizione numero 16 in classifica. In netto ritardo, dunque, rispetto agli avversari e quindi con l’obbligo di inventarsi qualcosa di miracoloso nella giornata di oggi.

Giornata che, dopo la partecipazione a gare di endurance durante l’inverno, segna il via al campionato 2023 del Gt World Challenge Europe, quello che vede Rossi nell’abitacolo della BMW (del team WRT), dopo l’addio, alla fine della scorsa stagione, all’Audi. Audi che ieri si è è invece confermata velocissima e auto da battere.

Di sicuro, Rossi si aspettava molro di più dalla giornata di test sulla pista di Monza. Pista che adora e dove il numero 46 ha sempre sognato di regalare e regalarsi un risultato prezioso.

Intanto Valentino ha confermato che il suo sogno rimane la partecipazione a una 24 Ore di Le Mans e che le stagioni su quattro ruote, come quella appena iniziata, le considera il test e il lavoro migliori per raggiungere questo suo obiettivo.

"E’ vero – conferma Rossi – voglio e farò di tutto per essere a una 24 Ore di Le Mans, anche se la gente mi chiede sempre di... tornare in moto".