Brividi a Lecce, ma il Napoli riparte

lecce

1

NAPOLI

2

Primo tempo: 0-1

LECCE (4-3-3): Falcone 4.5; Gendrey 6, Baschirotto 6, Umtiti 6, Gallo 4.5; Gonzalez 5.5 (26’ st Helgason 6), Hjulmand 6.5, Maleh 6 (30’ st Askildsen sv); Oudin 5.5 (30’ st Strefezza sv), Ceesay 6 (30’ st Persson sv), Di Francesco 7 (43’ st Banda sv). Allenatore: Baroni 6.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 7, Rrahmani 5.5, Kim 6, Mario Rui 6.5 (49’ st Oliveira sv); Anguissa 5.5, Lobotka 6, Elmas 6; Lozano 5.5 (21’ st Ndombele 5.5), Raspadori 5.5 (20’ st Simeone sv, 37’ st Politano sv), Kvaratskhelia 6 (49’ st Zerbin sv). Allenatore: Spalletti 6.5.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6.

Reti: 18’ pt Di Lorenzo; 7’ st Di Francesco, 19’ st autogol Gallo.

Note: ammoniti Gendrey, Ndombele, Umtiti

Reduce dalla batosta casalinga contro il Milan, il Napoli torna subito a vincere a Lecce, portandosi a quattro successi di distanza dalla matematica conquista dello scudetto. Al Via del Mare finisce 2-1 grazie al decisivo autogol di Gallo, dopo che Di Francesco era riuscito a pareggiare il vantaggio iniziale di Di Lorenzo. La squadra di Spalletti si porta momentaneamente a +19 sulla Lazio seconda in classifica, mentre i giallorossi di Baroni, alla sesta sconfitta di fila, restano fermi a quota 27 punti a +8 sulla zona retrocessione. I partenopei ci mettono un po’ a carburare, ma al 18’ passano avanti grazie al gol di Di Lorenzo, che batte Falcone di testa su cross di Kim. Al 34’ gli azzurri sfiorano poi il raddoppio con Lozano. Ad inizio ripresa il Lecce parte meglio e al 52’ pareggia: la firma è quella di Di Francesco, che in mischia indovina il destro da dentro l’area dopo una traversa colpita da Ceesay. La gara si accende e i giallorossi prendono ancor più coraggio, al 64’ però un clamoroso autogol di Gallo, con la palla non trattenuta da Falcone, permette al Napoli di firmare il 2-1 esterno. Con Osimhen ancora fuori, si fa male anche Simeone che era salito solo nella ripresa: per lui un guaio muscolare alla coscia destra.