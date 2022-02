Non c’è solo il pattinaggio (velocità e short track) a far brillare l’azzurro a Pechino. Prendiamo lo slittino: Dominik Fischnaller, 29 anni, è al terzo posto provvisorio al termine delle prime due discese del singolo maschile a 304 millesimi di distacco dal leader, il tedesco Johannes Ludwig. Alle 12.30 italiane le ultime due manches.

Viaggiamo altissimi anche nel curling, con gli azzurri del doppio misto ancora imbattuti e già in semifinale: dopo il 7-5 contro la Gran Bretagna campione del mondo e il 7-3 contro l’Australia, Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno inanellato 6 vittorie di fila. La finale è martedì alle 13.05.

Oggi alle 8 italiane c’è lo sci di fondo, con lo skiathlon maschile 15 km (De Fabiani, Salvadori, Ventura); alle 9.30, nel pattinaggio di velocità pista lunga, i 5.000 maschili (Ghiotto, Giovannini, Malfatti). C’è poi alle 12 il salto con gli sci dal trampolino Nh uomini (Bresadola).

Stanotte, poi, scatta l’ora dello slalom gigante femminile (prima manche alle 3.15, seconda alle 6.45). E’ Federica Brignone l’azzurra più attesa, con le tre vittorie in superG in stagione, di cui l’ultima a Garmisch il 30 gennaio. Fede ha vinto la Coppa generale nel 2020 ma anche la coppetta di gigante, e tra i pali larghi fu bronzo in Corea quattro anni fa. E Marta Bassino ed Elena Curtoni completano un super team che non deve porsi limiti.