di Riccardo Galli

Tocca a Mattia Binotto, due giorni dopo l’incubo di Monza, riaccendere i riflettori sulla Ferrari. Riflettori importanti, in vista di un Gp che per Maranello vale punti, onore e soprattutto un pezzo di storia. Domenica si corre al Mugello, dove, appunto, la storia della Formula Uno segnerà la prima apparizione di una gara del Mondiale, e dove la Ferrari firmerà il suo Gp numero 1000.

"E’ una gara importante – sono parole di Binotto –, su una pista che amiamo. Certo il nostro momento è così e così e... spero i tifosi ci capiscano. Comunque la pressione che sentiamo in vista di questa gara è esclusivamente positiva e che va oltre il momento di difficoltà".

Il team principal della Ferrari ha aperto la settimana del Gp della Toscana-Ferrari 1000, insieme al sindaco di Firenze che parlando dell’evento ha detto "Un Gp come quello della Toscana al Mugello avrà una ricaduta internazionale enorme anche perché la Ferrari è un simbolo amato e riconosciuto in tutto il mondo".

Il Gp del Mugello, fra l’altro sarà il primo del calendario 2020 aperto al pubblico. E lo stesso Binotto non nasconde la soddisfazione per il riuscire a vedere sulle tribune gli appassionati della F1. "E’ stato un sforzo dalla Regione Toscana per portare queste tremila persone. Certo non sono le 100mila che ci sarebbero state al Mugello, ma la riapertura parziale significa che tutto il paese sta ripartendo".