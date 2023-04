Binomi azzurri con vista sul futuro A Gorla Martinengo e Garofalo

di Paolo Manili

Ha preso il via al centro ippico Equieffe di Gorla Minore, Varese, il Csio "tre stelle" della Eef Series (European Equestrian Federation), la seconda divisione della Nations Cup. L’Italia l’anno scorso ha vinto per la seconda volta di seguito questo circuito ed è tornata a competere nella Divisione Uno, ossia la "serie A" del salto ostacoli, riservata alle 10 migliori nazioni del mondo. Ma, come da regolamento Fei, gareggia anche nella Eef Series che diventa, fra le altre cose, la "palestra" per far fare esperienza ai cavalli "coming-up" e ai binomi che devono perfezionare l’insieme e la reciproca messa a punto. Oggi a Gorla si svolge la gara-cardine dell’evento, ossia la Coppa delle Nazioni (inizio ore 12), che vede impegnate 10 squadre, mentre la bandiera dell’Egitto è rappresentata solo a titolo individuale. Partono nell’ordine: Romania, Germania, Svizzera, Bulgaria, Grecia, Turchia, Portogallo, Francia, Belgio, Ucraina e Italia. Il team azzurro è composto, in ordine di partenza, da Giulia Martinengo (Scuderia 1918 Calle de Luxe), il neocampione italiano Giampiero Garofalo (Dynamite vh Legita Hof Z), l’under 25 Francesco Correddu (Necofix) e Bruno Chimirri (Samara). In panchina Alberto Zorzi (Stakalite). A titolo individuale gareggiano anche Bicocchi, la Boni, la Bortolazzi, Camilli, Martini di Cigala, Grossato, Paini, Turturiello (bronzo tricolore), la Giordano e Casadei.