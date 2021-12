di Riccardo Galli

Oltre 470 kmh. Un jet, un razzo. Insomma, chiamatelo come volete, ma il nuovo record di Max Biaggi è roba da fantascienza. O, meglio ancora, da viaggi nello spazio. Interstellari.

Detto questo, il pilota romano ha stabilito il suo record di velocità in Florida in sella alla Voxan Wattan elettrica, firmando un primato da far venire i brividi. L’emozione più forte? Aver disintegrato il suo precedente record, sempre su una Voxan ma leggermente più pesante, che lo aveva visto toccare la punta massima di velocità a 408 kmh.

Lo spettacolo di Max è andato in scena in Florida, al Kennedy Space Center, dove in una full immersion di... record, Max ha sigillato 21 primati mondiali tra cui quello sul chilometro, sul miglio, sul quarto di miglio con carenatura montata, senza carenatura, partenza da fermo e partenza lanciata.

"Difficile affrontare la forza del vento", la battuta con cui Biaggi ha salutato l’impresa che di fatto lo promuove uomo più veloce della terra sulle due ruote.

Sul prototipo che Super Max ha percorso la tratta del primato con una media di 455,737 kmh era montato un motore elettrico identico a quello usato dal team Mercedes nel Mondiale di Formula E.