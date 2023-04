Bez cerca l’America dopo il volo in vetta

Il motomondiale riparte da Austin. Senza “capitan America“ Marc Marquez ed Enea Bastianini. La moto da battere è la Ducati, ma non quella rosso factory di Pecco Bagnaia: leader di classifica è Marco Bezzecchi del team VR46 che cercherà di concedere il bis dopo lo show argentino. Il campione del mondo vuole tornare a lottare per la vittoria, in agguato Yamaha e Aprilia. Senza, però, sottovalutare, la cavalleria della Ktm. Oggi in pista con le prime libere. Così in tv: domani le qualifiche MotoGp (ore 17.45), Moto3 (19.45), Moto2 (20.40). Sprint Race MotoGp alle 21.55 (anche su TV8). Domenica le gare: ore 18 Moto3 (differita TV8 alle 20), ore 19.15 Moto2 (Tv8 alle 21.20), ore 21 MotoGp (TV8 alle 23).