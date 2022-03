Bertagnolli-De Silvestro argenti da urlo a Pechino

Manca l’oro ma gli azzurri si fanno comunque onore e alla sesta giornata delle Paralimpiadi invernali di Pechino portano a casa due argenti che fanno salire l’Italia a 4 medaglie complessive. Sugli scudi, ancora una volta Giacomo Bertagnolli, già oro nella supercombinata alpina e argento in supergigante: il trentino si è preso un altro argento nello slalom gigante vision impaired con il tempo di 1’51“02, con la sua guida Andrea Ravelli, secondi solo all’irraggiungibile Johannes Aigner. Con il portabandiera azzurro, si distingue anche un grande René De Silvestro (nella foto), secondo nello slalom gigante sitting a 3“30 da Jesper Pedersen, il vincitore norvegese. "Per me significa tanto – ha detto il bellunese –. Vuole dire che sono molto migliorato dopo PyeongChang 2018, significa tanto anche per chi mi ha allenato e per i miei familiari. Ora l’obiettivo è lo slalom, spero in un’altra medaglia".