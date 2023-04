Benzema prolunga per il Pallone d’oro

Non c’era bisogno di tornare in semifinale di Champions League, Karim Benzema sapeva già che sarebbe rimasto un altro anno al Real Madrid. Lo sostiene il quotidiano “AS”, che parla di una clausola di rinnovo automatico in caso di vittoria del Pallone d’oro, obiettivo centrato da Benzema. La notizia sarebbe confermata da fonti autorevoli del club e spiega che il rinnovo è arrivato applicando una norma non scritta che prevede che il vincitore del Pallone d’Oro prolunghi automaticamente il contratto. Benzema, che a dicembre farà 36 anni, ha raggiunto un accordo con il presidente Florentino Perez, la prossima sarà anche l’ultima stagione del francese a Madrid, nel 2024 arriverà il giovanissimo talento brasiliano Endrick.