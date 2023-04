Benzema-Asensio, Chelsea ko Il Real fa un passo verso il City

MADRID (Spagna)

Il Real Madrid fa sua la gara d’andata dei quarti di Champions superando al Bernabeu, davanti a oltre 63 mila spettatori, il Chelsea: i Blancos partono molto forte trovando la rete subito al 21’ con Benzema opportunista in area, capace di avventarsi con decisione su un pallone invitante e battere il portiere dei Blues Arrizabalaga. Il portiere del Chelsea si riscatta poco dopo su una conclusione maligna di Rodrygo nell’angolino basso a destra: ottimo l’intervento dell’estremo difensore ospite che si ripete anche al 39’ sul colpo di testa di Alaba. La prima frazione di gioco è appannaggio degli uomini di Ancelotti che fanno valere il fattore campo ed il proprio maggiore tasso tecnico. Ma il Chelsea, pur faticando, resta incollato alla partita. La ripresa parte però malissimo per il Chelsea: al 14’ Chiwell entra in modo sconsiderato e rimedia il rosso, il Chelsea resta in dieci con oltre mezzora ancora da giocare. Un’ingenuità gravissima anche nell’ottica dei 180 minuti di gara. Ed infatti il Real raddoppia al 29’: merito di Asensio che conclude dal limite in modo vincente su assist di Vinicius. Si va così, salvo clamorosi rivolgimenti nella partita di ritorno a Stamford Bridge, verso una semifinale stellare tra il City e Guardiola e il Real Madrid di Ancelotti.

Da notare nella serata davvero storta del Chelsea anche l’infortunio all’ex Napoli Koulibaly: sostituito nel corso della ripresa, potrebbe essere più grave di quando sembrava inizialmente.

Questo il programma delle gare di ritorno dei quarti di Champions la prossima settimana.

Martedì 18: Napoli-Milan e Chelsea-Real. Mercoledì 19 Inter-Benfica e Bayern Monaco-Manchester City.