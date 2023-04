Benedette quelle lacrime

Paolo Grilli

Cercava di nasconderle sotto la maglietta, quelle lacrime. Ma è in realtà un bene che il pianto di Nicolò Fagioli, dopo l’errore decisivo contro il Sassuolo, abbia fatto il giro del web e di tutti i media. Altro che vergogna: il singhiozzo addolorato del centrocampista della Juve è un lampo di purezza e sincerità in questo calcio di plastica, quasi immunizzato dalle emozioni.

E’ anomalo, semmai, che la mezz’ala bianconera sia stata l’unica ad affliggersi così nel grigiore cronico della Signora. Costellato di svarioni ben peggiori di quello di ’Fagio’. Al netto di penalizzazioni e infortuni, non è plausibile che la Juventus delle stelle, a metà aprile, sia già a quota sei sconfitte in trasferta in campionato. E che gli strapagati talenti agli ordini di Allegri non abbiano scarabocchiato un tiro in porta nello sciagurato pomeriggio del Mapei. In una quasi totale latitanza di gioco, bello o brutto che sia.

Affidarsi alle prodezze dei singoli è sempre una strategia di corto respiro, predicare l’equilibrio di squadra come massima virtù sul campo finisce per inibire ogni slancio.

Chi ha costruito questa Juve a suon di milioni lo ha fatto elevando a unico criterio di scelta il palmares e la fama: più redditizio sarebbe affidarsi a quei pochi ragazzi capaci di piangere nell’ombra gelida della panchina.