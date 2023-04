Bautista e la Ducati nella storia: 400 vittorie

Bautista e Bulega fanno il pieno, e la Ducati taglia l’incredibile traguardo di 400 vittorie in Superbike. Mentre la Rossa in Motogp sta incontrando qualche intoppo imprevisto, quella della Supebike ha il dominio assoluto, ribadito anche nel weekend ad Assen, nella Cattedrale della velocità.

Alvaro Bautista e Nicolò Bulega hanno vinto tutte le gare nel mondiale Superbike e Supersport. Lo spagnolo ha regalato a Borgo Panigale anche la storica vittoria numero 400 in una categoria che da sempre è il regno della rossa bolognese.

Bautista e Bulega, con la Panigale V4R e la Panigale V2 rispettivamente, hanno ottenuto pole position, vittoria, giri veloci e record del circuito.

Ora Bautista è saldamente primo in classifica con 174 punti, 56 in più di Razgatlioglu (Yamaha). "È stato un fine di settimana entusiasmante e sono molto felice di aver messo la firma su un traguardo così importante come quello delle 400 vittorie in Superbike per Ducati", ha detto Bautista. Per Bulega invece il weekend è stato "perfetto, probabilmente il più bello della mia vita".