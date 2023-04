Bastianini, un test per cercare l’America Mugello: è febbre rossa

di Riccardo Galli

Enea ci prova. Ma il risultato è tutt’altro che scontato. Ma andiamo per ordine. Dopo il crac alla scapola a Portimao, il rischio intervento chirurgico fortunatamente scampato e la riabilitazione iniziata da qualche giorno, adesso Bastianini (nella foto) è in attesa del verdetto più importante per decidere (o meno) la sua partecipazione al Gp delle Americhe, ad Austin, il 16 aprile. Così, il Bestia salirà su una Ducati Panigale e proverà a spingere in pista per qualche giro, per capire come reagiranno spalla e articolazione alle sollecitazioni di una guida su pista. Servirà, in ogni caso, grande prudenza e subito dopo il pilota si sottoporrà a un nuovo controllo medico per verificare se rientrare già ad Austin potrebbe comportare rischi e quindi rinviare il tutto al Gp di Jerez di fine mese. Oltre a Bastianini anche Marquez è in attesa di un nuovo controllo medico (frattura alla mano, sempre a Portimao) per stabilire la sua partecipazione al Gp negli States.

Intanto, Ducati si prepara all’invasione rossa, in occasione del Gp d’Italia del prossimo 11 giugno al Mugello. L’appuntamento per i ducatisti sarà sulle tribune della curva del Correntaio, dove tradizionalmente è il colore rosso di Borgo Panigale a seguire il week end della gara di casa. Biglietti e prenotazioni (già aperte) hanno già subito una pressione da record. Per il popolo Ducati, oltre facilitazioni e benefit, è poi previsto come in ogni Gp del Mugello, un incontro ravvicinato con Bagnaia e Bastianini e i ragazzi del Team.