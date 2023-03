Bastianini non si opera "Punto tutto su Austin"

"Le visite sono state abbastanza positive. La frattura c’è, ma non è scomposta e quindi già da lunedì inizierò la riabilitazione. L’obiettivo è di provare a correre ad Austini, ma...". Enea Bastianini è soddisfatto e parla dall’auto con cui sta tornando a casa dopo la visita medica a Forlì, e il referto firmato dal dottor Porcellini. Niente operazione alla spalla finita ko a Portimao dopo l’incidente con Luca Marini e la prospettiva (concreta) di saltare solo il Gp di Argentina per tornare in pista, due settimane dopo, in Texas. "Certo – aggiunge il pilota Ducati – dovrò essere in grado di poter portare una... MotoGp e quindi una volta iniziata la riabilitazione, dovrò poi seguire altri step e verificare di essere in grado di correre".

L’appuntamento di Austin, in ogni caso, è fissato, proprio come dovrebbe essere per Marquez che seguirà in tv la gara di domenica prossima in Argentina, con la mano protetta dalla fasciatura rigida applicata dopo l’operazione per la riduzione rimediata nel folle scontro con Oliveira.

E a proposito del pilota della Honda, la Commissione disciplinare della Federazione ha rivisto il verbale che in pratica avrebbbe fatto scontare a Marquez la punizione (due ’long lap’) solo in occasione del Gp in Argentina, al quale però lo spagnolo non parteciperà. Nel dispositivo riscritto ieri, si sottolinea che Marc si porterà dietro la penalità e la sconterà al primo Gp utile. Quindi in Texas.

Riccardo Galli