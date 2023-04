Bastianini ci prova, Ducati ’chiama’ Pirro

Enea Bastianini è atteso oggi dal controllo medico per capire se ci sono chance per correre il Gp degli Stati Uniti di domenica. Il via libera del professor Porcellini permetterà al pilota di partire (o meno) per Austin, dove comunque, anche in caso di ok dopo il controllo di oggi, dovrà sottoporsi alla visita del medico di gara (giovedì) che, a sua volta. dovrà firmare l’eventuale nullaosta decisivo a tornare in sella alla sua Ducati.

Il decorso della frattura alla scapola subito a Portimao sembra comunque dare segnali incoraggianti, ma le sollecitazioni di un week end di gare espongono Bastianini a rischi che in casa Ducati non si vogliono correre.

Intanto da Borgo Panigale è scatatta la convocazione di Michele Pirro. Questo perchè, per regolamento, ad Austin, Ducati dovrà per forza schierare due piloti.

Ri.Ga.