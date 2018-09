Brescia, 28 settembre 2018 - Saranno l’Ax Armani Exchange Milano e la Fiat Torino a contendersi la Supercoppa 2018 domenica alle ore 18:00 al Pala Leonessa. A fare la differenza il maggior talento a disposizione delle due squadre che regolano senza particolari patemi rispettivamente la Dolomiti Energia Trentino (seconda eliminazione consecutiva in due anni) e i padroni di casa della Germani alla prima apparizione in uno scenario simile.



Nel primo appuntamento di giornata coach Larry Brown conquista la sua prima vittoria in una gara ufficiale alla guida della Fiat Torino che piega l’Aquila Basket per 81-72. I piemontesi tirano meglio da due punti (65,9%) e catturano più rimbalzi rispetto agli avversari (31 vs 24) a cui non basta un ottimo Nikola Jovanovic autore di quindici punti ed otto palloni catturati nel pitturato. Sono Tekele Cotton e Tyshawn Taylor a pigiare il piede sull’acceleratore della Fiat che si porta avanti sul 16-9 nella prima frazione grazie anche al supporto in regia di Peppe Poeta. Dall’altra parte Flaccadori e Mian rispondono al tentativo di fuga ma la vera rimonta si concretizza ma non del tutto nel secondo tempo quando Hogue, Marble, Jovanovic e Mezzanotte riaprono l’incontro con il lungo italiano che manda a bersaglio la tripla del 50-46 che premia l’ottima terza frazione disputata dalla squadra di Buscaglia che non riesce a tenere il passo di Torino che chiude la pratica con Cotton e Michael James McAdoo che sigla il +14 a tre giri di lancette dalla sirena finale decretando così la prima finalista.



Nell’altro match l'AX Milano ha bisogno di soli sei minuti per avere la meglio sulla Germani che crolla 81-59. Nemaja Nedovic dà vita ad un vero e proprio show da tre punti insaccando ben sei triple su otto punti conditi da 23 punti con sette assist e trentuno di valutazione. Brescia, tuttavia, parte col piede giusto spinta da Hamilton, Mika e Abass che la portano sul 13-9. Da un gioco da quattro punti di Mike James le scarpette rosse trovano l’attesa scossa con cui ribaltano l’inerzia di un match in cui la Leonessa si sbloccherà dalla lunga distanza soltanto al 17’ quando Luca Vitali anima la rimonta della sua squadra sprofondata sul -13 (33-20) col solito Nedovic. Il break di 10-0 riapre una gara che sembrava chiusa ma la pausa per gli spogliatoi rigenere l’Olimpia che nella terza frazione mette al sicuro l’esito dell’incontro grazie anche ad una perfetta circolazione di palla orchestrata da Andrea Cinciarini che le permette di punire i bresciani che faticano a trovare la strada del canestro (a sbloccare è Hamilton al 35’). Nella quarta ed ultima frazione Gudaitis aggiorna il massimo vantaggio sul + 27 (72-45) in un garbage time che sorride così al roster di Simone Pianigiani.