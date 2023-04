Rissa in Real Madrid-Partizan Belgrado di Eurolega. "Yabusele da prigione"

Una rissa in stile Royal Rumble di wrestling. Peccato che in questo caso si trattasse di una partita di basket. Il match fra Real Madrid e Partizan Belgrado è finito nel peggior modo possibile, ossia con un tutti contro tutti a suon di colpi proibiti. A scatenare il caos è stato un fallaccio dello spagnolo Sergio Llull ai danni di Dante Exum quando la sfida, valevole per gara 2 dei quarti di finale dei playoffs di Eurolega, era ormai chiusa, in quanto i serbi conducevano per 80-95 a un minuto e 40 secondi dalla sirena conclusiva. L'intervento evidentemente antisportivo, nonostante l'immediato fischio degli arbitri, ha provocato la reazione dell'ex Utah Jazz e da quel momento è nato un parapiglia, con anche le due panchine in campo. Da segnalare soprattutto il comportamento del francese Guerschon Yabusele, che da dietro ha scaraventato a terra Exum, che nella caduta ha rimediato la rottura del tendine del secondo dito del piede. "Si tratta di un infortunio grave. Yabusele l'ha gettato a terra con una mossa da judo, da prigione, da sospensione a vita. Avrebbe potuto rompersi la schiena, o subire un grave trauma alla testa, o un altro tipo di infortunio grave che avrebbe potuto porre fine alla sua carriera", le parole del medico del Partizan.

Provvedimenti in arrivo

Dopo quanto accaduto, il match è stato sospeso e successivamente è stata assegnata la vittoria a tavolino alla formazione allenata da Zeljko Obradovic, che adesso conduce la serie per 2-0. "Gara-2 della serie di playoff tra Real Madrid e Partizan Mozzart Bet Belgrade è stata interrotta giovedì a 1 minuto e 40 secondi dalla fine quando si è verificato un alterco in campo e la maggior parte delle panchine si è svuotata. Quando sono state applicate le squalifiche per quei giocatori che hanno partecipato all'alterco e quelli automaticamente espulsi per aver lasciato l'area della panchina, nessuna delle due squadre aveva il minimo richiesto di due giocatori ciascuno per finire la partita, quindi la partita è considerata ufficialmente conclusa con il punteggio in quel momento è stato fermato, 80-95 a favore del Partizan, che quindi ora conduce la serie 2-0 - si legge nel comunicato diffuso da Eurolega - Euroleague Basketball ha deferito i fatti denunciati al Giudice Disciplinare Indipendente di Euroleague Basketball, che emetterà una decisione sugli incidenti in campo in conformità con il procedimento stabilito, entro le successive 24 ore. Euroleague Basketball condanna fermamente gli eventi accaduti al termine della partita. Tali eventi non rappresentano i valori di rispetto che la lega e i suoi club promuovono e che lo sport del basket incarna". Si attendono quindi i provvedimenti disciplinari che colpiranno i vari giocatori.

Verso gara 3

Il pericolo però è che qualcosa possa succedere anche a Belgrado, dove la serie si trasferisce per il terzo e l'eventuale quarto atto. L'accoglienza per i giocatori del Real Madrid rischia di essere infernale: sui social le minacce dei tifosi serbi soprattutto nei confronti di Yabusele si stanno sprecando in queste concitate ore. "Da questo momento in poi cercherò di calmare tutta la gente di Belgrado - sottolinea coach Obradovic - Voglio che la gente parli di basket e non di questo. Ho amici qui e grande rispetto per tutti. Non permetterò che venga fatto loro qualcosa". Gara 3 della serie tra Partizan e Real è in programma martedì 2 maggio alle 20.30.

