Playoffs Nba, Boston elimina Atlanta: si completa il quadro a Est

Milano, 28 aprile 2023 - Si completa il quadro del secondo turno dei playoffs Nba nella Eastern Conference. L'ultima squadra a staccare il pass è Boston, che chiude la serie con Atlanta sul 4-2 vincendo il sesto episodio in trasferta. Gli Hawks, reduci dal successo al TD Garden, mancano così la possibilità di forzare gara 7. I Celtics si impongono con il punteggio di 128-120, trascinati dal duo Tatum-Brown, che confeziona 62 punti, mentre dall'altra parte Trae Young ne firma 30, di cui 25 nel primo tempo e appena cinque nella ripresa. La partita si decide nell'ultima frazione, che comincia con Atlanta in vantaggio di due lunghezze. L'equilibrio regge fino alla metà del quarto, dopodiché i biancoverdi piazzano un parziale di 11-0 che tramortisce gli avversari. Fondamentale per la formazione di coach Joe Mazzulla anche una tripla di Al Holford. Nel minuto conclusivo, gli Hawks tornano fino a -6 con una rimessa in loro favore, ma sprecano l'occasione confezionando una palla persa. Oltre ai 32 punti di Brown e ai 30 di Tatum, da segnalare per Boston anche i 22 di Marcus Smart e i 17 di Malcolm Brogdon in uscita dalla panchina.

In arrivo la serie con Philadelphia

Archiviata la pratica Atlanta, i Celtics si apprestano ad affrontare al secondo turno Philadelphia, in una serie che si annuncia equilibratissima e dalla quale uscirà la favorita a Est per centrare la qualificazione alle Finals. La sfida ai playoffs fra Boston e i 76ers si ripropone per la terza volta nelle ultime sei stagioni. Tatum e compagni avranno il vantaggio del fattore campo, avendo chiuso la stagione regolare con un record migliore rispetto a quello di Phila, che è reduce dal 4-0 rifilato ai malcapitati Brooklyn Nets al primo turno. Ricordiamo che il tabellone della Eastern Conference prevede poi la serie fra i New York Knicks e i Miami Heat, con questi ultimi capaci di eliminare la testa di serie numero uno, ossia i Milwaukee Bucks.

Così a Ovest

Se a Est è già tutto deciso, lo stesso non si può dire a Ovest. Resta infatti da capire quali due squadre andranno a far compagnia a Denver e Phoenix nel secondo turno. All'orizzonte ci sono le gare 6 fra Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies (palla a due nella notte italiana fra venerdì e sabato alle 4:30) e fra Golden State Warriors e Sacramento Kings (inizio previsto alle 2 di questa notte). I gialloviola e i campioni in carica sono avanti 3-2 e in casa hanno la chance di chiudere i conti. In caso contrario, si andrà a gara 7. Si potrà vedere i match in questione su Sky Sport, che in Italia ha l'esclusiva per i diritti televisivi legati alla trasmissione delle partite Nba. L'alternativa streaming è rappresentata da Sky Go e Now.

Il quadro riassuntivo

Eastern Conference

1) Milwaukee Bucks - 8) Miami Heat 1-4

2) Boston Celtics - 7) Atlanta Hawks 4-2

3) Philadelphia 76ers - 6) Brooklyn Nets 4-0

4) Cleveland Cavaliers - 5) New York Knicks 1-4 Western Conference 1) Denver Nuggets - 8) Minnesota Timberwolves 4-1

2) Memphis Grizzlies - 7) Los Angeles Lakers 2-3

3) Sacramento Kings - 6) Golden State Warriors 2-3

4) Phoenix Suns - 5) Los Angeles Clippers 4-1

Leggi anche: Il capolavoro di Miami