Nba playoff: Sixers in semifinale, Lakers vanno 2-1 sui Grizzlies. Bene Suns e Heat

Los Angeles (Stati Uniti), 23 aprile 2023 – I Philadelphia 76ers sono la prima squadra a staccare un pass per la seconda serie di gare ai playoff NBA 2023: la franchigia della Pennsylvania, nonostante la pesante assenza del centro camerunense Joel Embiid – alle prese con una distorsione al ginocchio rimediata nel terzo quarto di gara 3 –, hanno infatti superato i Brooklyn Nets 96-88 e chiuso i conti della serie sul 4-0 guadagnando l’accesso alle semifinali di Eastern Conference dove affronteranno la vincente della serie tra Boston Celtics e Atlanta Hawks. I Sixers, pur senza brillare (soltanto 39.6% al tiro) si sono imposti grazie all’ottimo lavoro sotto le plance (54-38 il computo totale dei rimbalzi in favore degli uomini di coach Doc Rivers) e alla prova maiuscola di Tobias Harris (25 punti e 12 rimbalzi). Serata chiaroscurale, invece, per James Harden (17 punti, 11 assist e 8 rimbalzi ma un insufficiente 4/18 dal campo) e Tyrese Maxey (16 punti con 6/20 al tiro), mentre ai Nets non sono bastati i 20 punti di Spencer Dinwiddie e i 19 di Nick Claxton. Mettono invece a segno il punto del 3-1 nella serie i Phoenix Suns, i quali non hanno fatto sconti ai Los Angeles Clippers – ancora orfani di Kawhi Leonard – battendoli con un netto 112-100. A fare le fortune della franchigia dell’Arizona è stata ancora una volta la coppia formata da Kevin Durant (31 punti e 11 rimbalzi) e Devin Booker (30 punti, 9 rimbalzi e 7 assist), ben spalleggiata da un Chris Paul come sempre solido in regia (19 punti e 9 assist distribuiti ai compagni). Sul fronte dei Clippers, che sono partiti con il giusto piglio ma poi si sono ben presto trovati a rincorrere senza successo i Suns, non è stata sufficiente la prova monumentale di un Russell Westbrook offensivamente troppo solo (37 punti in 40’ giocati).

Bene Lakers e Miami Heat

Per una metà dei canestri di Los Angeles costretta a leccarsi le ferite di una sconfitta, ce n’è una che gioisce invece per un importante successo. E’ quella dei Lakers, i quali hanno battuto 111-101 i Memphis Grizzlies portandosi sul 2-1 nella serie. I gialloviola hanno subito messo in chiaro le loro intenzioni con un tramortente primo quarto, nel quale hanno piazzato un parziale di 35-9. Un vero e proprio Everest da scalare per i Grizzlies, che hanno comunque tentato una generosa ma infruttuosa rimonta affidandosi al rientrante e immarcabile Ja Morant (45 punti di cui 22 consecutivi nel solo quarto quarto). A dare un contributo fondamentale al successo dei gialloviola è stato il tandem formato da Anthony Davis (31 punti e 17 rimbalzi catturati) e LeBron James, il quale ha ancora una volta vinto la battaglia a distanza con Dillon Brooks (espulso a inizio terzo quarto per un colpo proibito rifilato proprio al numero 6 gialloviola) e ha chiuso con un bottino personale di 25 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. Infine, i Miami Heat hanno saputo approfittare dell’assenza in casa Bucks della stella Giannis Antetokounmpo e hanno battuto Milwaukee con un autoritario 121-99 portandosi in vantaggio nella serie (2-1): la franchigia della Florida ha di fatto sempre controllato ritmi e punteggi facendosi trascinare dal solito Jimmy Butler (30 punti), ma anche dall’ottimo contributo fornito in uscita dalla panchina da Duncan Robinson (20 punti).