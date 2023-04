Playoff Nba: Nuggets e Suns volano in semifinale. Young beffa i Celtics allo scadere

Los Angeles (Stati Uniti), 26 aprile 2023 – Nella notte in cui l’italiano Paolo Banchero ha conquistato il titolo di “Rookye of the Year” (miglior esordiente) con ben 98 voti sui 100 disponibili, si è stretto notevolmente il cerchio attorno alle pretendenti a un posto in semifinali di Conference NBA. I primi a conquistare un posto tra le prime quattro sulla costa Ovest sono stati i Denver Nugggets che hanno piegato all’ultimo respiro i Minnesota Timberwolves 112-109 e hanno chiuso la serie sul 4-1: a trascinare la franchigia del Colorado ci hanno pensato il “solito” Nikola Jokic – che ha portato a casa l’ennesima tripla doppia (28 punti, 17 rimbalzi e 12 assist) – e Jamal Murray (miglior realizzatore a quota 35 punti). Niente da fare, invece, per i T-Wolves che per tutta la gara hanno braccato i Nuggets mettendo addirittura la testa avanti più volte e nel finale hanno mancato la tripla del possibile supplementare con Anthony Edwards, migliore dei suoi con 29 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Vani, sempre sul fronte di Minnesota, anche i 28 punti e 11 rimbalzi di Karl Anthony-Towns. Un posto in semifinale di Western Conference lo hanno conquistato anche i Phoenix Suns, i quali hanno sconfitto 136-130 i Los Angeles Clippers e hanno archiviato la pratica della serie sul 4-1: un successo su cui c’è l’inconfondibile timbro di uno strabordante Devin Booker: il prodotto di Kentucky University, dopo i 38 punti mandati a referto in gara 2 e 45 di gara 3, ha alzato ulteriormente l’asticella portandone a casa ben 47 nell’ultimo e decisivo atto della serie (nel suo bottino finale anche 10 assist). A dargli man forte ci hanno pensato Kevin Durant (31 punti) e DeAndre Ayton, autore di una doppia doppia (21 punti e 11 rimbalzi catturati). Ai Clippers, che hanno ancora una volta pagato sul piano offensivo l’assenza del lungodegente Paul George di Kawhi Leonard, non sono invece bastati i contributi di Norman Powell (27 punti) e di Mason Plumlee (20 punti in uscita dalla panchina). Lo spartiacque del match è stato il tramortente parziale di 50-24 piazzato dai Suns nel terzo quarto, frazione in cui Devin Booker è salito in cattedra segnando ben 25 punti in 12’. Infine, ad Est, si riapre invece il discorso nella serie tra Boston Celtics e Atlanta Hawks: la franchigia della Georgia ha infatti compiuto un importantissimo scatto d’orgoglio e ha piegato 119-117 i Boston Celtics che ora conducono per 3-2. Mattatore assoluto del match è stato Trae Young, autore di ben 38 punti ma soprattutto della tripla allo scadere del definitivo sorpasso, realizzata tirando da oltre nove metri. Un siluro che ha vanificato all’ultimo respiro il lavoro fatto dai Boston Celtics che hanno provato ad alzare i ritmi con un parziale di 39-28 nel secondo quarto, ma non sono mai riusciti a compiere lo scatto decisivo al cospetto di una Atlanta orgogliosa e capace riaprire i giochi con il 37-25 messo a segno in un un’ultima frazione dominato dalle giocate di Young (16 punti per lui nel frangente). Ai Celtics non sono invece bastati i 35 punti di Jaylen Brown.