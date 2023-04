Nba, playoff: i Lakers fanno il colpaccio a Memphis. Cadono i Bucks contro Miami

Memphis (Stati Uniti), 17 aprile 2023 – I Los Angeles Lakers irrompono nei playoff NBA – un traguardo che fino a che poche settimane fa poteva sembrare quasi un miraggio per la compagine gialloviola – sconfiggendo a domicilio con un perentorio 128-112 i Memphis Grizzlies (testa di serie numero due nel tabellone a Ovest) e facendo subito saltare il vantaggio del fattore campo. Una vittoria ottenuta grazie al contributo decisamente importante di Rui Hachimura, autore di 29 punti con 11/14 al tiro in uscita dalla panchina. Sugli scudi, però, anche il solito LeBron James (21 punti e 11 assist) e Austin Reaves, autore di 21 punti di cui 9 siglati consecutivamente nei momenti finali di gara. A Memphis, che ha pagato a caro prezzo il parziale di 32-22 incassato nei 12 minuti finali, non sono bastati i 31 punti di Jaren Jackson e i 22 di Desmond Bane. Tra le note sicuramente meno liete della serata, ci sono da segnalare gli infortuni occorsi alle stelle Ja Morant – messo ko nel quarto quarto da un problema alla mano destra che lascia in apprensione e non poco i Grizzlies – ed Anthony Davis, uscito nel corso del primo tempo per un problema al braccio destro. Fa decisamente rumore anche la caduta interna dei Milwaukee Bucks, battuti 130-117 al Fiserv Forum dai Miami Heat. In una gara segnata dagli infortuni occorsi alle stelle Giannis Antetokounmpo (problemi alla schiena per lui dopo un contatto a inizio gara con Kevin Love) e Tyler Herro (che si è procurato una frattura alla mano facendo già calare il sipario sui suoi playoff), a ergersi a protagonisti ci hanno pensato Jimmy Butler, che ha portato a casa un bottino di 35 punti e 11 assist, e Bam Adebayo (22 punti e 9 rimbalzi), i quali hanno facilitato il compito degli Heat che sono partiti con un 33-24 nel quarto d’apertura e non si sono più voltati indietro chiudendo la gara con un notevole 60% nel tiro da tre.

Nuggets a valanga su Minnesota, bene i Clippers

E’ stato invece tutto molto semplice per i Denver Nuggets che hanno invece travolto 109-80 i Minnesota Timberwolves al termine di una di una gara di fatto sempre comandata e chiusa definitivamente con il parziale tramortente di 32-14 piazzato in uscita dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo. Nelle file della franchigia del Colorado sono sei i giocatori finiti in doppia cifra: oltre a tutto il quintetto di partenza, trascinato dai 24 punti, 8 rimbalzi e 8 assist di Jamal Murray, ha raggiunto questo traguardo – in uscita dalla panchina – anche Bruce Brown (14 punti). Serata di ordinaria amministrazione, invece, per Nikola Jokic, autore di 13 punti, 14 rimbalzi e 13 assist. Infine, sorride anche l’altra metà dei canestri di Los Angeles, quella che tifa i Los Angeles Clippers: la franchigia californiana ha infatti messo a segno un vero e proprio colpaccio sbancando il Footprint Center di Phoenix – casa dei Suns – 115-110. I californiani hanno subito schiacciato sull’acceleratore piazzando un parziale di 30-18 e poi si sono limitati a gestire il vantaggio resistendo a tutti i tentativi di rientro dei padroni di casa. Sugli scudi un magistrale Kawhi Leonard, autore di 38 punti, mentre ai Suns non sono bastati i 75 punti del trio formato da Kevin Durant (27), Devin Booker (26) e Torrey Craig (22).