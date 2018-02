Cleveland (Stati Uniti), 28 febbraio 2018 – Lo scandalo che la travolto la NCAA nei mesi scorsi e di cui le cronache statunitensi hanno ripreso a parlare dopo l’inchiesta di Sports Illustrated che ha rivelato che alcuni agenti, allenatori e giocatori dei college vengono pagati, in alcuni casi attraverso sponsorizzazioni, per influenzarli nella scelta della squadra in cui gli atleti devonoandare, non ha lasciato indifferente un campione assoluto della NBA come LeBron James che dopo l’allenamento svolto dai Cavs ieri ha lanciato una forte bordata al mondo cestistico-universitario statunitense ammettendo che questo tipo di “corruzione” all’interno della NCAA è cosa risaputa: “In NCAA c’è corruzione e questo è risaputo perché queste cose vanno avanti da tantissimo tempo. So quanto questi ragazzi di ottime speranze vengono pagati per partecipare ai campus e questo avviene anche con agenti e allenatori sia nel basket che nel football. La realtà è che le università da questi giocatori hanno guadagnano e non offrono loro un posto per garantirgli istruzione gratuita ma per usufruire delle loro qualità e andare alle Final Four”.



Secondo James una soluzione al problema potrebbe essere quella di potenziare la G-League, la seconda lega NBA, in cui i giovani possono crescere protetti e seguiti dalle franchigie e avere un’alternativa al college: “Non sono un grande fan della NCAA (James è passato in NBA direttamente dopo aver chiuso la high school) anche se seguo la March Madness perché è molto bella, ma non mi piace il fatto che i ragazzi non possano trarre un reale beneficio da un sistema come quello. Ho due figli che potrebbero prendere quella direzione e il dovere di una famiglia è prendere la direzione migliore. La cosa da fare secondo me è potenziare la lega di formazione della NBA per fare in modo che i ragazzi abbiano una valida alternativa se non vogliono entrare a far parte della NCAA”.