Italbasket, i convocati per il raduno di Pinzolo

Roma, 14 luglio 2022 – Sta per entrare nel vivo l’estate dell’Italbasket. Dopo l’amichevole con la Slovenia e la gara vinta contro i paesi Bassi, che ha chiuso la prima parte delle qualificazioni ai Mondiali del 2023, gli azzurri sono infatti attesi da una serie di impegni che faranno da apripista all’Europeo in programma a settembre. La prima “scadenza” sul calendario degli azzurri è il ritiro che si terrà a Pinzolo, in Trentino, dal 3 al 10 agosto.



In vista di questo appuntamento cruciale per l’Italbasket, il CT Gianmarco Pozzecco ha diramato la lista dei 17 convocati: spiccano i ritorni in azzurro di due big del calibro di Nicolò Melli e Danilo Gallinari e quelli di Nico Mannion e del duo composto da Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, scelti all’ultimo draft NBA. A loro si aggiungono Amedeo Della Valle, Marco Spissu, Paul Biligha, Stefano Tonut, Simone Fontecchio, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso, Achille Polonara, Alessandro Pajola, Gigi Datome e John Petruccelli. Nella loro marcia di avvicinamento all’Europeo – che nella prima fase si disputerà anche al Forum di Assago – gli azzurri sosterranno due amichevoli con la Francia, il Torneo di Amburgo – nel quale sono impegnate anche Serbia, Germania e Repubblica Ceca) e poi altri due match contro Ucraina e Georgia.