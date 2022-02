Bologna, 12 febbraio 2022 - Si allunga la striscia di vittorie consecutive per la Germani Brescia che nel primi dei due anticipi della ventesima giornata del campionato di Serie A di basket supera a domicilio l’Allianz Trieste per 87-76 confermandosi terza forza della classifica nello scontro diretto contro la quarta della classe. In evidenza Amedeo Della Valle autore di 18 punti conditi da 4/7 dalla lunga distanza nello scontro diretto contro il triestino Adrian Banks che chiude a quota 23. Nella prima fase di gara il dominio è pressoché degli ospiti che toccano le quindici lunghezze sul 18-33 con Grazulis in avvio di seconda frazione ed uno scatenato Banks alla voce punti realizzati (15). La Germani riesce a riaprire la gara a ridosso dell’intervallo (41-42). Al rientro dagli spogliatoi Della Valle regala il vantaggio ai suoi. Gabriel piazza tre bombe che respingono i tentativi di rimonta dei friuliani (61-53 al 30’). Nel quarto periodo la Germani prende il largo con Petrucelli e Moore (82-66) che blindano il punteggio in favore della loro squadra.

Filloy e Mascolo infliggono il terzo stop di fila all’Aquila

Nel secondo anticipo della serata è netta l’affermazione della matricola Bertram Tortona che si impone per 76-50 contro la Dolomiti Energia Trentino che incassa la terza sconfitta in una settimana. Ariel Filloy e Bruno Mascolo i top scorer nelle file di casa con 15 punti a testa. Per l’Aquila inutile la doppia doppia di Williams (16+13 rimbalzi). L’equilibrio dura solo nei primi dieci minuti dell’incontro (14-14 al 6’) prima che Tortona metta il piede sull’acceleratore toccando il 37-23 nella seconda frazione. Nel terzo quarto Bradford ricuce lo strappo sul -6 (44-38). Dopo due minuti Mascolo riporta La Bertram sul 55-40 decretando con dieci minuti di anticipo la fine della partita.

