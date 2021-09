Bologna 17 settembre 2021 – La Supercoppa Italiana di basket si appresta a vivere il gran ballo finale con una tre giorni all’Unipol Arena di Bologna che decreterà la vincitrice della manifestazione che assegnerà il primo trofeo tricolore stagionale. Otto le formazioni partecipanti: Virtus Segafredo Bologna (finalista dell’ultima edizione), Aix Armani Exchange Milano (vincitrice della Coppa Italia 2021), Happy Casa Brindisi (semifinalista meglio piazzata nell’ultima regular season), Carpegna Prosciutto Pesaro (finalista perdente della Coppa Italia) più le quattro squadre che si sono qualificate dalla fase a gironi Umana Reyer Venezia, Banco di Sardegna Sassari, Nutri Bullet Treviso e Bertram Dertona.

Si parte sabato 18 settembre alle ore 12:00 nel palasport felsineo col primo match di giornata tra la Carpegna Prosciutto Pesaro e l’Umana Reyer Venezia coi lagunari che dalla loro hanno l’entusiasmo per aver vinto il proprio girone superando Reggio Emilia nell’ultimo e decisivo match della fase eliminatoria. Happy Casa Brindisi contro Banco di Sardegna Sassari è la gara delle ore 15:00: ci sarà curiosità nel vedersi sfidare due formazioni che promettono spettacolo in attacco. Alle 18:00 spazio ad una classica della nostra pallacanestro con AX Armani Exchange Milano - NutriBullet Treviso col team di coach Messina che punta a salire sul gradino più alto del podio. Obiettivo cui aspirano anche i padroni di casa della Virtus Segafredo Bologna nonché Campioni d’Italia in carica che alle 21:00 se la vedranno con la rivelazione Bertram Tortona che ha vinto le precedenti quattro partite e cercherà di mettere in difficoltà il roster di Scariolo con la qualità e l’esperienza dei suoi uomini migliori.

Date e orari della Supercoppa Italiana

1° quarto di finale: Carpegna Prosciutto Pesaro - Umana Reyer Venezia 18/09 ore 12:00 con diretta su Discovery+

2° quarto di finale: Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari 18/09 ore 15:00 con diretta su Discovery+

3° quarto di finale: AX Armani Exchange Milano - NutriBullet Treviso 18/09 ore 18:00 con diretta su Discovery+ ed Eurosport Player 2

4° quarto di finale: Virtus Segafredo Bologna – Bertram Tortona 18/09 ore 21:00 con diretta su Discovery+ ed Eurosport Player 2



Semifinali: lunedì 20 settembre alle ore 18:00 e alle ore 21:00 00 con diretta su Discovery+ ed Eurosport Player 2

Finale: martedì 21 settembre alle ore 21:00 00 con diretta su Discovery+ ed Eurosport Player 2