Basket, Serie A: Scafati piega Brindisi nel segno di Rossato e Logan

Scafati, 11 aprile 2023 – Importantissimo colpo in chiave salvezza per la Givova Scafati che, al termine di un match dalle mille emozioni, manda ko 85-84 la Happy Casa Brindisi nell’ultimo posticipo del 25° turno del campionato di Serie A di basket. Con questa vittoria i campani, che arrivavano all’appuntamento dopo il ko con Reggio Emilia, si issano a quota 18 punti assieme alla Unahotels Reggio Emilia e alla Gevi Napoli, con due lunghezze di vantaggio sul fanalino di coda Tezenis Verona. La formazione di Pino Sacripanti questa sera è stata protagonista di una prestazione corale di spessore, che ha portato a una grande rimonta: dopo aver chiuso a -12 un primo tempo da ben 50 punti subiti, i gialloblu hanno infatti toccato anche il -15, ma poi, trascinati dalle prove di capitan Riccardo Rossato (13 punti con un glaciale 4/5 nel tiro da tre punti) e David Logan (autore di 19 punti nonostante il 2/12 nel tiro dall’arco), hanno azzerato il gap e piazzato il colpo di reni vincente. In doppia cifra, oltre all’esterno veneziano e all’ex Dinamo Sassari, ci sono andati sul fronte Givova anche Trevor Thompson (12 punti conditi con 10 rimbalzi), Kruize Pinkins (14 punti e 8 rimbalzi) e Clevin Hannah (13 punti). A Brindisi, che ha incassato il secondo ko di fila dopo quello patito contro Tortona, non sono invece bastati i 17 punti di Marquise Reed – a lungo limitato dai falli commessi nella ripresa), i 16 di Nick Perkins e gli 11 a testa siglati da D’Angelo Harrison e Jason Burnell.

La cronaca della partita

Sfruttando l’ottima partenza di Pinkins, Scafati è partita con le marce alte e si è portata sul +6 nel giro di pochissimi minuti (12-6). Burnell e Reed hanno quindi cercato di colmare il gap, ma il vantaggio campano si è nuovamente allungato ad elastico con i colpi di Okoye. Dall’arco Reed e l’ex di serata Lamb – con annesso piccolo battibecco con il pubblico di casa – hanno comunque risposto colpo su colpo, pareggiando i conti a quota 16 punti. L’equilibrio è così rimasto invariato fino al suono della prima sirena, che ha sancito il 23-23. Al termine del primo mini-intervallo è stata Brindisi, spinta da Reed, a tentare l’allungo portandosi a +7 con un 7-0 ispirato da 5 punti di Reed, ma dall’altra parte è arrivata una pronta risposta della Givova, che con Pinkins si è riportata a contatto ma poi non è riuscita a replicare al nuovo e più deciso tentativo di fuga di Brindisi, capace di chiudere il primo tempo a +12 e con ben 50 punti segnati (38-50). Il disavanzo in favore dei salentini è poi cresciuto fino alle 15 lunghezze (51-56). Sul più bello, però, sono arrivati tre falli in un amen di Reed, costretto quindi alla panchina. Brindisi ha inizialmente provato a reagire a questo imprevisto affidandosi ad Harrison, ma nel finale di terzo quarto Scafati è salita di tono dimezzando il gap (62-68 a 10’ dalla fine). La rimonta campana è poi proseguita nella quarta frazione con le bombe di capitan Rossato, autore – sempre dall’arco – anche della stilettata del sorpasso (75-73). Passati in vantaggio, i gialloblu sono quindi riusciti a difendersi con le unghie e con i denti al cospetto di una Brindisi che a 2.3 dalla fine a trovato il controsorpassi con Bowman; canestro poi vanificato da un fallo in attacco dello statunitense in forza ai biancoblu.