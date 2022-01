Trento, 29 gennaio 2022 – Buona la prima sulla panchina della Openjobmetis Varese per Johan Roijakkers. Nel recupero della tredicesima giornata del campionato di Serie A, infatti, la compagine varesina ha centrato un pesantissimo colpo salvezza andando a battere a domicilio 90-84 la Dolomiti Energia Trento, reduce dalla sconfitta rimediata in Eurocup pochi giorni fa. Un successo, come detto, di grande rilevanza per i lombardi che hanno così agganciato a quota 10 punti in classifica la Vanoli Cremona e la Fortitudo Kigili Bologna, ora fanalino di coda della classifica. A mettere una chiara firma su questa vittoria ci ha pensato un immarcabile Marcus Keene che ha portato a casa un bottino di 31 punti, chiudendo con 6/8 nel tiro da due e 5/13 da oltre l’arco dei 6.75 metri. In doppia cifra tra i biancorossi anche il neoarrivato Justin Reyes (17 punti) e Anthony Beane con 15 punti). A Trento non sono invece bastati i 23 punti di Diego Flaccadori. La gara è rimasta in perfetto equilibrio per i primi tre quarti, chiusi sul 60-58), ma poi Varese ha preso in mano la situazione grazie all’accoppiata composta da Keene e Reyes che hanno martellato il canestro avversario e reso vani i tentativi di Trento che ha cercato di restare in scia con Flaccadori.



Il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia



Questa partita ha avuto un importante peso specifico anche per la composizione finale del tabellone delle Final Eight di Coppa Italia. Con questa sconfitta, infatti, la Dolomiti Energia Trento ha perso la possibilità di superare l’Allianz Trieste – che deve ancora recuperare una gara contro Treviso (oggi rinviata per diversi casi di Covid-19) – e ha terminato al quarto posto il giro d’andata. A chiudere la griglia dei quarti di finale dopo AX Armani Milano-Dinamo Sassari e Virtus Segafredo Bologna-Happy Casa Brindisi, già certe da tempo, ci saranno quindi le sfide Dolomiti Energia Trentino-Germani Brescia e Allianz Trieste-Bertram Tortona.

