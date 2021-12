Bologna, 23 dicembre 2021 – Il problema Covid-19 si allarga a macchia d’olio nel campionato di Serie A di basket: dopo lo slittamento a data da destinarsi del match tra l’Armani AX Milano – che proprio oggi ha fatto sapere che si è allargato a dieci il focolaio di positivi all’interno del gruppo squadra – e la Virtus Segafredo Bologna, infatti, la Legabasket ha annunciato anche i rinvii dei match (sempre in programma il 26 dicembre) tra Vanoli Cremona – che ha ufficializzato ben dieci positività nel gruppo squadra – e Allianz Trieste, ma anche della gara tra GeVi Napoli (si è allargato il focolaio nel gruppo azzurro) e Umana Reyer Venezia.

A rischio anche Fortitudo-Sassari e Reggio Emilia Tortona

Potrebbero però diventare almeno cinque le gare rinviate per Covid-19: nel pomeriggio, infatti, la Fortitudo Kigili Bologna – che dovrebbe giocare sempre il 26 in casa contro Sassari – ha reso nota la positività di diversi componenti della squadra e lo stesso ha fatto la matricola Bertram Tortona, impegnata a Santo Stefano in casa di Reggio Emilia. Si attendono quindi ulteriori novità e non è escluso che possa slittare l’intero turno. Oggi, intanto, ai microfoni di Radio Rai ha parlato il presidente di LBA Umberto Gandini che ha fatto un punto della situazione non facile che sta affrontando in questi giorni la pallacanestro: “Stiamo affrontando una nuova emergenza sanitaria ma dalla nostra parte abbiamo l’esperienza di quanto abbiamo vissuto la scorsa stagione nella quale abbiamo lavorato con contagi, protocolli, tamponi, interventi di ATS, riuscendo a concludere un campionato in sicurezza e ora stiamo lavorando in condizioni drammatiche per tutto il Paese, non esclusivamente lo sport”. Gandini ha poi proseguito: “Dall’inizio della stagione abbiamo dovuto osservare un protocollo sanitario che viene applicato con estrema attenzione e ci ha permesso di gestire casi di positività che hanno colpito a macchia di leopardo alcune squadre. In questi ultimi Napoli e Milano sono state messe in quarantena da parte del sistema sanitario locale per timore della nascita di un possibile. Il rinvio della gara di Cremona nasce per l’applicazione di un regolamento che prevede un numero minimo di giocatori con contratto professionistico in grado di scendere in campo. Spero che gli altri casi rimangano circoscritti ma, come sta succedendo nel resto del Paese, anche il mondo del basket è stato coinvolto in questa ondata”.

