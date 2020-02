© Riproduzione riservata

Bologna, 24 febbraio 2020 – L’, in particolare in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, delha investito inevitabilmente anche ilitaliana. Nel weekend infatti la Serie A era ferma per le gare dell’Italbasket ma in. Soltanto nel secondo campionato nazionale per importanza, infatti, non si sono giocate e sono state spostate a data da destinarsi Biella-Scafati, Bergamo-Orlandina, Verona-Montegranaro, Imola-Orzinuovi, Piacenza-Forlì e Caserta-Ferrara.L’emergenza Coronavirus potrebbe però investire ben presto anche la Serie A: giovedì 27 febbraio infatti laavrebbe dovuto disputare il recupero del match con Varese non disputato quando i bianconeri erano a Tenerife per disputare la Coppa Intercontinentale. Questa gara, vista l’ordinanza regionale dell’Emilia-Romagna che impedisce lo svolgersi di manifestazioni sportive in luoghi chiusi e affollati, dovrebbe quindi essere ulteriormente rimandata così come la partita di campionato di domenica prossima che vedrebbe i felsinei impegnati contro Brescia al PalaDozza. A rischio rinvio o disputa a porte chiuse ci sono però anche altre gare in Veneto e Lombardia (ad esempio Treviso-Trento e Cremona-Venezia) come(il Forum è stato di fatto chiuso al pubblico fino al 1° marzo).alla trasferta dia Kaunas in programma giovedì. Nonostante alcune criticità fatte emergere dalla stampa lituana, infatti non ci dovrebbero essere spostamenti del match.