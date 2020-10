Bologna 6 ottobre 2020 - Ritornano gli impegni europei per le formazioni italiane, impegnate tra oggi e venerdì con Eurocup ed Eurolega. La kermesse continentale si apre con l’Eurocup stasera alle ore 20:00 (diretta streaming su Eurosport Player) nel girone D per la Dolomiti Energia Trentino che fra le mura amiche va a caccia del riscatto – dopo lo stop di sabato sera con Reggio Emilia – contro i greci del Promitheas Patras. Sempre martedì l’Umana Reyer Venezia alle 20:30 (diretta streaming su Eurosport Player) sarà impegnata nel girone A sul temibile parquet del Partizan Belgrado.

I lagunari puntano al bis di vittorie dopo il buon inizio della scorsa settimana. Mercoledì, invece, sarà la volta della Virtus Segafredo Bologna che riceve il Lokomotiv Kuban (ore20:30 diretta streaming su Eurosport Player).Sarà già un primo scontro diretto per i piani alti del raggruppamento C. Infine c’è la Germani Brescia che ospita il Ratiopharm Ulm alle ore 20:30 (diretta streaming su Eurosport Player). Venerdì 9 ottobre al Mediolanum Forum l’Ax Armani Exchange Milano sfiderà per la seconda giornata di Euroleague l’Asvel Villeurbanne alle ore 20:45 (diretta streaming su Eurosport Player e diretta televisiva su Eurosport 2).