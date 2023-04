Barella-Lukaku, in Europa è un’Inter da favola

di Mattia Todisco

L’Inter di Coppa è un’altra cosa. Fa tutto quello che non le riesce in campionato, con poche occasioni costruisce una vittoria per 2-0 in casa del Benfica, la grande sorpresa della Champions League, battuta con merito a domicilio grazie a Barella e Lukaku. Un risultato preziosissimo in vista della seconda battaglia, quella del ritorno. Il successo parte dalle basi, da una partenza coraggiosa. I numeri offensivi degli avversari, già oltre i cento gol in stagione, non spaventano la squadra di Inzaghi che tiene benissimo il campo. Quello che manca è l’apporto delle punte. Sia Dzeko che Martinez sbagliano una volta a testa l’ultimo passaggio che può mettere il compagno a tu per tu col portiere. Sono occasioni gettate al vento che riducono quasi allo zero le conclusioni pericolose degli ospiti. L’Inter sembra molto preoccupata di non lasciare spazio alle spalle dei difensori e l’intento riesce. Le uniche due circostanze favorevoli per il Benfica arrivano da altrettanti rilanci sbilenchi di Dimarco, meglio nella metà campo opposta che non nella propria. Ci mette una pezza Onana con un intervento pallavolistico, poi Joao Mario manca la porta allargando troppo la conclusione mancina. L’avvio di ripresa del Benfica ruota attorno all’ex, tutt’altro giocatore rispetto a quello visto a Milano. L’azione tra le linee del portoghese è efficace, l’Inter si rannicchia e contiene. Quando trova il varco giusto a sinistra con Bastoni costruisce la chance che Barella trasforma di testa nel vantaggio. Riempito il tabellino marcatori, c’è da difendere. Dumfries replica il salvataggio di Oporot a pochi metri dalla linea, Bastoni rischia in area su Rafa Silva ma il fortino è salvo. All’ora di gioco Inzaghi ne cambia tre, fra cui le due punte da cui ha ricevuto pochissimo. Anche Correa e Lukaku, i subentrati, partono sbagliando proprio nei metri finali. Sono però più "dentro" alla gara, lavorano meglio nella pressione alta. Mkhitaryan ha la palla del raddoppio e la calcia addosso a Vlachodimos, Barella spedisce largo la possibile doppietta. Bastoni mette un altro "cioccolatino" per Dumfries, la cui inzuccata non ha la stessa fortuna di quella del compagno in precedenza. Nel prosieguo dell’azione c’è un braccio largo in area di Joao Mario che suggerisce al Var di richiamare al monitor Oliver: rigore, la specialità di Lukaku. Il belga tiene fede alle altissime percentuali dal dischetto. Va vicino al gol anche Gosens, dopo uno slalom dello scatenato Dumfries. Sarebbe stato un k.o. tecnico.Va benissimo così, soprattutto perché Onana salva in chiusura il risultato.