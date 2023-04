Barcellona, Musetti spaventa Tsitsipas ma manca la finale

Le fatiche risparmiate nel mancato derby di quarti con l’infortunato Jannik Sinner hanno aiutato solo in parte Lorenzo Musetti (nella foto) nella sfida di semifinale dell’Atp 500 di Barcellona contro Stefanos Tsitsipas, il quale ha fatto valere la sua esperienza per imporsi 2-1 e raggiungere così la finale. Il greco n.5 al mondo si troverà di fronte oggi il n.2, Carlos Alcaraz, il favorito del torneo che ha avuto molto meno problemi a superare il britannico Daniel Evans con un doppio 6-2. Dopo la vittoria di una settimana fa a Montecarlo contro il n.1 del mondo, Novak Djokovic, il 21enne di Carrara sperava di trovare un’altra vittoria prestigiosa ma al termine delle due ore e mezza di gioco è stato il greco ad avere la meglio, col punteggio di 6-4, 5-7, 6-3. Grande merito di Musetti è stato quello di non mollare nella seconda partita, quando è riuscito ad annullare un match point a Tsitsipas e a costringerlo al terzo set. "Lui ha giocato meglio nei momenti importanti, è stato più freddo - ha commentato l’azzurro -. Non sono felice del risultato ma in ogni punto ho dato il massimo. Certo con questi campioni non hai margine di errore ma un match di questo livello mi farà migliorare".

Intanto, Novak Djokovic fa sapere che non sarà in lizza al torneo di Madrid (assenti per infortunio anche Nadal e Berrettini) per via del gomito dolorante. Il numero 1 del mondo vede mettersi in salita la strada di avvicinamento al Roland Garros.