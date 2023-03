Banchero fa 20 punti, però non bastano Magic ko con Memphis

Golden State rimonta da -20 e batte New Orleans grazie a uno scatenato Steph Curry da 39 punti. Boston perde a Washington, Atlanta supera Cleveland nonostante 44 punti di Donovan Mitchell. Paolo Banchero supera i 20 punti, ma non basta a Orlando per battere Memphis che si prende la settima vittoria consecutiva senza Morant. I risultati: Wizards-Celtics 130-111; Hawks-Cavaliers 120-118; Raptors-Heat 106-92; Grizzlies-Magic 113-108; Oklahoma City-Charlotte 134-137; Golden State Warriors-Pelicans 120-109.