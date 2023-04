Bagnaia si ritrova con Vale "Mi ha detto di usare la testa"

di Marco Galvani

Lo ’sprint’ delle KTM, la ’saggezza’ di Pecco Bagnaia dopo le dritte di Valentino, la bandiera bianca della Bestia. Il sabato spagnolo mette in fila le emozioni con le qualifiche delle tre classi e con una “gara veloce“ della MotoGp accorciata di un giro per la bandiera rosa subito dopo il primo start. Una paurosa carambola in curva due ha rischiato di mettere ko Augusto Fernandez, Franco Morbidelli, Alex Marquez e il leader del Mondiale Marco Bezzecchi. Alla ripartenza tutte le caselle in griglia sono occupate, ma le KTM di Brad Binder e Jack Miller sono scatenate. Se le suonano con Pecco Bagnaia prima a fare da spettatore, poi a tentare l’assalto al gradino più alto del podio. Alla fine la spunta Binder, Pecco si accontenta di un “lussuoso“ posto d’onore davanti al suo ex compagno di squadra in Ducati: "Sono felicissimo, al mattino non avevo molto feeling, più di così sarebbe stato difficile fare, ma abbiamo rimediato a un venerdì storto", riconosce Bagnaia, risalito in classifica a -3 da Bezzecchi (9°).

Ha usato la testa. E seguito le dritte di Rossi, nel paddock da proprietario del team VR46: "Abbiamo parlato molto quando è tornato da Austin, gli ho cercato di spiegare quello che pensavo, perché secondo me ha sbagliato, so che è difficile, perché quando sei davanti e cadi è dura da superare. Gli ho detto che gli basta andare un pochino più piano senza sbagliare, perché basta lo stesso". Per Vale è in crescita anche Morbidelli: "Sta guidando bene, queste sono delle gare molto importanti per lui, deve cercare di andare veloce per restare nella Yamaha ufficiale, decideranno nelle prossime 4-5 gare. Il problema è che la situazione tecnica della Yamaha è un po’ difficile, anche Quartararo sta facendo molta fatica. Ma ci deve provare". Finisce nella ghiaia, invece, la Sprint Race di Aleix Espargarò, scaraventato dall’Aprilia nella via di fuga. Alza bandiera bianca Enea Bastianini: "Peccato, pensavo di essere pronto e invece la spalla mi fa ancora male".

In Moto2 pole di Sam Lowes (1’40.750) davanti a Pedro Acosta e Jake Dixon. Migliore italiano Celestino Vietti (7°), 10° Tony Arbolino. In Moto3 detta il passo Deniz Oncu (1’45.668) su Ivan Ortolà e David Munoz. Romano Fenati 4°, 15° Andrea Migno, 18° Matteo Bertelle.

Così le gare in diretta tv su SKY e TV8: ore 12 Moto3, 13.15 Moto2, 15 MotoGP.