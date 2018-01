Bergamo, 30 gennaio 2018 - La prima semifinale d'andata della Coppa Italia 2017/18 vedrà affrontarsi questa sera (ore 20.45) Atalanta e Juventus allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia. I bergamaschi si sono già resi autori di un'eliminazione a sorpresa nel corso del torneo grazie alla vittoria esterna sul Napoli (1-2) ottenuta nel turno precedente. Non solo, anche il fattore psicologico potrebbe rappresentare una spinta importante per gli uomini di Gasperini: un'eventuale approdo in finale rappresenterebbe infatti un traguardo storico che manca da più di 20 anni (stagione 1995/96) nonché la possibilità di alzare il trofeo per la seconda volta nella storia, 55 anni dopo la prima (1963). I favoriti restano però gli ospiti, forti di una striscia di 8 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. I bianconeri hanno infatti trovato nella difesa una cura per il calo accusato sotto l'aspetto della prolificità concedendo una sola rete nelle ultime 13 uscite complessive. Quattro mesi fa a Bergamo finì 2-2 coi padroni di casa a festeggiare la rimonta, un risultato che questa sera potrebbe essere però molto più incoraggiante per Allegri e i suoi.

Atalanta-Juventus, segui qui la diretta dalle 20.45

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Gosens; Ilicic; Petagna, Gomez. Allenatore: Gasperini.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Valeri di Roma 2

Tv: Rai 1

GASPERINI: "SEMIFINALE OCCASIONE INCREDIBILE. I GIOVANI FORTI CI SONO" - "È una occasione incredibile, è da tanto tempo che non giochiamo una semifinale, dobbiamo giocarci questa speranza con le armi a nostra disposizione, poi sarà il campo a decidere. Noi cercheremo di giocarci al meglio l’opportunità ma sappiamo che la Juve è una squadra di livello internazionale. Noi ci proveremo con tutte le nostre forze. Sono partite che si evolvono durante la gara e ci sono episodi che possono determinare il risultato, dobbiamo fare la miglior prestazione possibile". Queste le parole di un entusiasta Gian Piero Gasperini che ha poi proseguito: "Sappiamo che la qualificazione si giocherà soprattutto al ritorno, ma vogliamo andarci con le nostre possibilità, vogliamo giocarci questa speranza. Vedremo come contenere e mettere in difficoltà la Juve, sarà il campo a determinare se saremo capaci di andare avanti". Il tecnico dei bergamaschi ha voluto dire la sua anche sulla questione riguardante i giovani italiani, particolarmente spinosa alla luce del fallimento storico degli azzurri, eliminati dalla Svezia nello spareggio mondiale: "I giovani ci sono e sono forti. Non parlo di fuoriclasse, che sono pochi nel mondo. Però c'è una grandissima base, che a volte trascuriamo per andare a privilegiare giocatori all'estero, che non solo assolutamente meglio dei nostri. Vediamo partite con due italiani per squadra e finiamo per avere problemi con la competitività della nazionale, subendone le conseguenze".

JUVENTUS, BUFFON TORNA TRA I PALI, CUADRADO OUT PER UN MESE - Per parlare della sfida di stasera l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha scelto di ripartire dall'ultimo scontro diretto, quel 2-2 che vide i suoi subire una rimonta di due reti e fallire allo scadere l'occasione per i tre punti con Dybala: "Domani sarà diverso, è una semifinale di Coppa Italia, quella volta siamo stati bravi per mezz'ora poi siamo usciti dalla partita, rientrandoci ma fallendo poi il rigore al 95'. L'Atalanta è una bella realtà del calcio italiano, dobbiamo fare i complimenti alla società e a Gasperini per l'ottimo lavoro. Ma noi teniamo alla Coppa Italia, vogliamo arrivare in finale per il quarto anno consecutivo. È importante segnare in trasferta". Il tecnico livornese ha detto la sua sua sul Var, la nuova tecnologia introdotta questa stagione è infatti finita recentemente nell'occhio del ciclone alla luce dei numerosi errori che han creato non poche polemiche nell'ultima giornata di campionato. "Sono giornate che capitano (gli errori con il Var ndr), c'è niente da fare, bisogna accettare". "Gli arbitri - ha proseguito - stanno lavorando affinché tutto funzioni al meglio. Anche prima che ci fosse la Var gli arbitri rivedevano i loro errori e poi miglioravano,. è uguale adesso con la tecnologia. Più casotto facciamo peggio è". Tra i pali rientra Gigi Buffon mentre sull'ala potrebbe giocare Bernardeschi. Torna tra i convocati anche Claudio Marchisio, non sarà invece della partita Juan Cuadrado, il colombiano è stato operato a Monaco di Baviera per la pubalgia di cui soffriva da tempo e non rientrerà prima di un mese.